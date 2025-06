WTA 125 Birmingham: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucrezia Stefanini

WTA 125 Birmingham – Tabellone Principale – erba

(1) Alycia Parks vs (WC) Mingge Xu

Erika Andreeva vs Katarzyna Kawa

Jessika Ponchet vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Heather Watson vs (8) Olivia Gadecki

(3) Alexandra Eala vs Linda Fruhvirtova

Jana Fett vs (WC) Jodie Burrage

(WC) Amarni Banks vs Lucrezia Stefanini

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (7) Tatjana Maria

(6) Viktorija Golubic vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Daria Snigur vs Rebeka Masarova

Robin Montgomery vs Talia Gibson

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (4) Zeynep Sonmez

(5) Greet Minnen vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Rebecca Marino vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Maddison Inglis vs (2) Kimberly Birrell