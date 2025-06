Paolini dopo l’eliminazione: “È dura da accettare, ma fa parte del tennis”. L’azzurra si arrende a Svitolina dopo aver sprecato le sue chance: “Ho avuto le mie opportunità” (Video partita)

Jasmine Paolini ha salutato il Roland Garros 2025 con l’amaro in bocca dopo la sconfitta per 4-6, 7-6, 6-1 contro Elina Svitolina. Nella conferenza stampa post-partita, l’azzurra ha mostrato la delusione per un match che aveva in pugno ma che è scivolato via nelle fasi decisive.

“È stata dura. Penso che abbiamo giocato una grande partita. Ho avuto le mie chance, lei ha giocato bene e io no. Non le ho sfruttate. È tennis, quindi è difficile da accettare, ma devo farlo” ha commentato Paolini con evidente rammarico.

La tennista toscana ha riconosciuto i meriti dell’avversaria ucraina, pur evidenziando come avesse avuto le opportunità per chiudere diversamente l’incontro: “Il motivo della sconfitta è che lei è una grande giocatrice. Ho avuto le mie chance e non le ho prese. Forse su un match point avrei potuto giocare meglio, ma allo stesso tempo lei è una grande giocatrice e ha giocato davvero bene.”

La filosofia di Paolini di fronte alla sconfitta è stata di accettazione, seppur dolorosa: “È tennis, e a volte succede. È difficile da accettare, ma allo stesso tempo devi farlo, come ho detto prima.” Parole che testimoniano la maturità dell’azzurra nell’analizzare una sconfitta che brucia particolarmente per come si è sviluppata.

Il match aveva visto Paolini partire bene vincendo il primo set, prima di subire la rimonta di una Svitolina sempre più determinata. La fase decisiva è arrivata nel tie-break del secondo set, dove l’azzurra non è riuscita a chiudere i conti nonostante avesse avuto le opportunità per farlo.





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani