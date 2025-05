Roland Garros: Il Tabellone Principale maschile e femminile juniores. Due azzurri al via

Roland Garros – Tabellone Principale Juniores maschile – terra

(1) Andres Santamarta roig vs Ferdinand Livet novkirichka

Pierluigi Basile vs Cruz Hewitt

Flynn Thomas vs Niels Mcdonald

William Rejchtman vs (16) Keaton Hance

(12) Alan Wazny vs Thilo Behrmann

Daniel Jade vs Jack Satterfield

Linus Lagerbohm vs Ryan Cozad

Oliver Bonding vs (7) Yannick Theodor Alexandrescou

(4) Jack Kennedy vs Kerem Yilmaz

Valentin Garay vs Thijs Boogaard

Pedro Henrique Chabalgoity vs Mickael Kaouk

Dominick Mosejczuk vs (13) Ryo Tabata

(11) Alexander Vasilev vs Yannik Alvarez

Manas Dhamne vs Ronit Karki

Aaron Gabet vs Savva Rybkin

Alejandro Arcila vs (8) Amir Omarkhanov

(6) Benjamin Willwerth vs Ty Host

Ludvig Fredrik Hede vs Hitesh Chauhan

Maxwell Exsted vs Mathys Domenc

Karim Bennani vs (10) Timofei Derepasko

(15) Jan Kumstat vs Max Schoenhaus

Pierre Antoine Faut vs Luis Guto Miguel

Hyu Kawanishi vs Noah Johnston

Stefan Horia Haita vs (3) Oskari Paldanius

(5) Jagger Leach vs Zangar Nurlanuly

Egor Pleshivtsev vs Kuan-Shou Chen

Maximus Dussault vs Dante Pagani

Moise Kouame vs (9) Ivan Ivanov

(14) Nikita Bilozertsev vs Ognjen Milic

Damien Clerc vs Jack Secord

Luka Talan lopatic vs Jamie Mackenzie

Joao Pedro Didoni bonini vs (2) Jacopo Vasami

(1) Emerson Jones vs Capucine Jauffret

Vendula Valdmannova vs Nadia Lagaev

Sol Ailin Larraya guidi vs Elizara Yaneva

Margot Phanthala vs (13) Charo Esquiva banuls

(9) Julieta Pareja vs Deniz Dilek

Reina Goto vs Eva Bennemann

Victoria Luiza Barros vs Eleejah Inisan

Yelyzaveta Kotliar vs (7) Jana Kovackova

(3) Jeline Vandromme vs Lilli Tagger

Giulia Safina Popa vs Kali Supova

Nehira Sanon vs Julie Pastikova

Nellie Taraba wallberg vs (14) Annika Penickova

(12) Julia Stusek vs Xinran Sun

Leena Friedman vs Brooke Black

Beatrise Zeltina vs Ekaterina Tupitsyna

Dune Vaissaud vs (6) Luna Vujovic

(8) Hannah Klugman vs Lorena Solar donoso

Ksenia Efremova vs Pietra Rivoli

Maia Ilinca Burcescu vs Maya Iyengar

Lisa Kamigata vs (10) Alena Kovackova

(15) Thea Frodin vs Cindy Langlais

Yoana Konstantinova vs Sarah Melany Fajmonova

Linea Bajraliu vs Mariella Thamm

Mia Pohankova vs (4) Teodora Kostovic

(5) Tereza Krejcova vs Sonja Zhenikhova

Mika Buchnik vs Luna Maria Cinalli

Daphnée Mpetshi perricard vs Petra Konjikusic

Allegra Korpanec davies vs (11) Ruien Zhang

(16) Laima Vladson vs Rada Zolotareva

Neus Torner sensano vs Diana-Ioana Simionescu

Ophélie Boullay vs Nauhany Vitoria Leme da silva

Rositsa Dencheva vs (2) Kristina Penickova