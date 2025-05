Primi verdetti dall’Avvenire, domani si decidono i qualificati al main draw

La cornice era perfetta: una giornata estiva ha riscaldato i campi in terra rossa di via Feltre regalando il quadro ideale cui è abituato il Torneo Avvenire: sole, tennis e un’invasione di ragazzi e appassionati. Tante le nazioni rappresentate, ben 27, considerando le liste di qualificazione e main draw, ma soprattutto tanta Italia: tanti giovani pronti a inseguire un sogno come quello dei campioni italiani del momento come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini proprio per citare gli ultimi successi a Roma e al Roland Garros, visto che in parallelo si gioca sulla terra rossa del Club Ambrosiano e di Parigi.

Domani start alle ore 10 e un totale di 32 match. Saranno 24 le partite del tabellone di “quali” maschile che prevede il doppio turno. Per centrare la qualificazione i boys dovranno giocare due partite, nel tabellone femminile invece saranno 8 match per decretare gli 8 nomi che accederanno al tabellone principale. Si giocherà su 8 campi e ci saranno 4 turni di gioco: nei primi due turni solo match dei boys con 14 tennisti azzurri in campo per cercare di conquistare il turno finale di qualificazione che si giocherà dalle 14 circa in poi. Nel turno prima, dalle 12 circa, le 8 sfide delle ragazze per un posto in main draw.

Curiosità.

Il primo incontro disputato sul prestigioso campo Centrale ha visto la vittoria dell’italiano Filippo Cesare Bettoni sul francese Louis Cabibel per 6-3, 6-2. E Bettoni domani aprirà il programma ancora sul campo Centrale contro il numero 1 delle qualificazioni, lo sloveno Mark Pavcic.

Il primo match concluso della 58° edizione è stato quello tra Maddalena Re e la rumena Iulia Maria Stanciu sul campo 6, vinto dall’azzurrina per 6-0, 6-0. Peccato che poi ha dovuto salutare nella sfida successiva, sconfitta dalla testa di serie numero 4, la bielorussa Renata Sosonkina.

Derby italiani. In totale si sono disputati 14 sfide tra giocatori italiani: 8 derby azzurri tra le ragazze, e 6 sfide tricolori tra i ragazzi.

Le maratone. La sfida più combattuta recita alla fine lo score di: 6-7, 7-6, 11-9. Se l’è aggiudicata il bulgaro Daniel Stoyanov ai danni dell’italiano Gabriele Zappatore. Due derby italiani sono stati anche una battaglia e hanno visto spuntarla Luigi Maria Lamarina su Filippo Borio in rimonta per 3-6, 6-2, 10-8 e Antonia Bondoc su Sofia Conese per 0-6, 6-3, 10-6. Due sfide decise al match tie break non hanno premiato gli italiani: il britannico Tom Casella ha sconfitto Davide Moretti per 6-2, 4-6, 10-4, mentre Beatrice Putrino si è arresa alla tedesca Xenia Korogodska 6-2, 3-6, 10-4. Il terzo set ha invece sorriso all’azzurrino Matteo Pelucelli che ha sconfitto il canadese Lucian Enns 6-2, 1-6, 10-6 e ha visto spuntarla, in rimonta, Andrea Rosati. Che sotto 7-6 dopo il primo set ha vinto il secondo set 6-3 e ha domato il britannico Austin Feltham 10-8 al match tie break. Infine, l’italiana Emma Corena ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 3-6, 12-10 la statunitense Lyla Wood.