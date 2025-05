Sinner travolge Lehecka e vola agli ottavi: “Mi sentivo alla grande” (Sintesi video della partita)

Jannik Sinner ha offerto una delle sue migliori prestazioni al Roland Garros, demolendo il ceco Jiri Lehecka con un perentorio 6-0, 6-1, 6-2 che non lascia spazio a interpretazioni. Una performance dominante che ha portato l’altoatesino agli ottavi di finale con la 17ma vittoria consecutiva negli Slam.

“Oggi ho giocato veramente bene per due set e mezzo. E Jiri ha servito anche bene, in modo coraggioso. Sono molto felice” ha commentato Sinner al termine di una partita che non ha mai visto in discussione il risultato finale. Il ceco, pur tentando di resistere, non è mai riuscito a trovare le contromisure al tennis espresso dal numero 1 al mondo.

Un momento di leggerezza è arrivato quando Sinner ha scherzato su una particolare coincidenza: “Ieri era il compleanno di Simone, e di solito in queste occasioni non gioco bene.” Il riferimento è al suo coach Simone Vagnozzi, e l’azzurro ha mostrato soddisfazione per aver interrotto questa particolare tradizione negativa.

Le sensazioni pre-partita erano già ottimali, come ha spiegato lo stesso Sinner: “Stamattina ho detto al team che mi sentivo bene, pronto anche dal punto di vista fisico. Mi sono scaldato bene, è stato breve più del previsto, 20-25 minuti, ma mi sentivo alla grande.” Una condizione fisica e mentale che si è tradotta immediatamente in un tennis di altissimo livello in campo.

L’approccio mentale rimane sempre centrale nella filosofia di gioco dell’altoatesino: “Cerco di andare in campo con la giusta concentrazione e di applicare quello che prepariamo con i miei coach. Poi è importante che io mi senta felice in campo.” Parole che spiegano gran parte del segreto del suo successo attuale.

INTERVISTA IN CAMPO UN JANNIK SINNER



La statistica è impressionante: con questa vittoria Sinner ha raggiunto gli ottavi per la 15ma volta negli ultimi 16 Slam giocati, confermando una continuità di rendimento straordinaria nei tornei più importanti. Lunedì lo attende Andrey Rublev, che si è qualificato senza giocare dopo il ritiro di Arthur Fils per la frattura da stress alla schiena.

“I giorni senza tennis sono importanti per me. Dormirò, penso che saremo in campo per un’oretta” ha spiegato Sinner pensando già alla preparazione del prossimo match. La fiducia è alle stelle: “Cerchiamo di migliorare anche se vedendo come ho giocato oggi penso che ci siano poche cose che potrei migliorare.”