Presentata la 58° edizione del Torneo Avvenire. Al Club Ambrosiano dal 31 maggio al 7 giugno il torneo Tennis Europe Under 14 maschile e femminile Super Category

Ieri mattina, al Club Ambrosiano di Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 58° edizione del torneo Tennis Europe Avvenire in programma da sabato 31 maggio a sabato 7 giugno.

A sollevare ufficialmente il sipario sul prestigioso torneo Under 14 maschile e femminile da quest’anno Super Category, il presidente del Club Ambrosiano Thomas Escher , il Presidente del Comitato regionale FITP Federazione Italiana Tennis e Padel Lombardia Enrico Cerutti , il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva , il Consigliere Regione Lombardia Marco Bestetti e il nuovo Direttore del Torneo Tommaso D’Onofrio .

Il torneo è iniziato con il ricordo commosso a Massimo Morelli , direttore storico del Torneo, scomparso prematuramente lo scorso marzo. A lui verrà dedicato un ricordo sul Campo Centrale lunedì 2 giugno con tutti i giocatori, tecnici e staff.

Da sabato comincerà quello che può essere il sogno di tanti giovani tennisti provenienti da tutto il mondo: 27 le nazioni rappresentate. L’Avvenire ritorna e raggiunge il livello top dei tornei Tennis Europe: “L’Avvenire era già Super Category nella versione storica Under 16, poi in questi tre anni di transizione, con l’inserimento prima in parallelo e con la trasformazione definitiva quest’anno in solo Under 14 – ha spiegato il direttore Tommaso D’Onofrio – “Una scelta in linea con il tennis mondiale dove già a 15 anni i talenti a manifestazioni professionistiche, mentre in questa fase siamo sicuri di avere i campioni di domani del tennis mondiale”

Il padrone di casa e presidente del Club Ambrosiano, Thomas Escher, ha aperto la conferenza rivolgendo il suo pensiero a Massimo Morelli ” Una figura preziosa che con Brian Morris, CEO & Founder del gruppo Aspria, e tutta la dirigenza coordinata da Massimo Lacarbonara, ha contribuito a ridare prestigio al torneo. Un ringraziamento particolare a chi ci supporta e ci affianca, la Federazione Tennis e Padel, il Coni, la Regione e tutti gli sponsor, che rappresentano un elemento fondamentale per riuscire a organizzare eventi di questa portata”.

Per la FITP è un momento meraviglioso . Mai come in questo momento un appuntamento giovanile risponde in pieno al boom che sta vivendo il tennis italiano: solo qualche giorno fa si celebrava il successo del torneo di Milano, il Trofeo Bonfiglio, in cui ha trionfato l’italiano Jacopo Vasamì. Il Presidente del Comitato Regionale Enrico Cerutti ha sottolineato il successo partendo dalle difficoltà: “L’Avvenire sembrava perso. Negli ultimi anni grazie all’impegno e alla passione di questo gruppo di lavoro e anche a chi purtroppo non c’è più come Massimo Morelli, si è risollevato il livello organizzativo e di riflesso adesso quello qualitativo in campo. Il Bonfiglio, l’Avvenire riportano Milano a capitale del tennis giovanile, italiano e internazionale”.

Per il Presidente del Coni Marco Riva è importante “ Vivere lo sport e viverlo qui nella prossima settimana grazie alla passione del club Ambrosiano e al lavoro della Federazione in questi anni, non si può mancare”.

“Il torneo Avvenire incarna e coincide con i valori che sosteniamo e che ci aspettiamo vengano coltivati. In questo torneo sono stati gettati i semi e adesso stanno germogliando, qui c’è lo spirito giusto per vedere le giovani promesse – ha sottolineato a nome di tutto il consiglio regionale Lombardia, Marco Bestetti.

Un livello altissimo: ci saranno i numeri 1 del mondo maschile e femminile. Un tasso tecnico elevato, una lista di partecipanti che vanta i migliori del mondo e addirittura potenziali 360 incontri in una settimana tra singolo, doppio, tabelloni di consolazione, tutti chiaramente sia nel maschile che nel femminile. “Nel maschile tra i primi 10 ci sono i migliori 8 del mondo” – ha rivelato il direttore Tommaso D’Onofrio , nel femminile c’è la numero 1 del mondo, seguita dalla numero 5, la numero 7 e la numero 12. Poi via via tutti gli altri: “Non è esagerato dire che sui campi dell’Ambrosiano la prossima settimana ci saranno davvero i campioni di domani. Magari al momento sembrano ragazzini i cui nomi non dicono molto, ma tra qualche anno saranno senza dubbio i campioni che vedremo in Tv nei grandi tornei professionistici”. Da sabato 31 maggio le qualificazioni, da lunedì 2 giugno i match dei tabelloni principali, finali sabato 7 giugno.

Inclusione e valori. L’Avvenire conferma l’attenzione verso il tennis in carrozzina e ripropone la giornata dedicata al tennis in carrozzina. Venerdì 6 giugno due giocatori agonisti in carrozzina scenderanno in campo e coinvolgeranno i ragazzi della scuola tennis ei partecipanti del torneo Avvenire in una giornata voluta e coordinata dal referente della federazione Vincenzo Rastelli , un’iniziativa sempre sostenuta dal direttore Morelli in passato e accolta anche in questa edizione per il grande risvolto inclusivo ed educativo.