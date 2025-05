Cos’è SPID e come viene utilizzato nei bookmaker online?

SPID si sta affermando come il principale strumento d’identificazione online per i cittadini italiani, per accedere non solo ai servizi online della pubblica amministrazione, ma anche a una vasta gamma di altri servizi in vari settori, compreso il gioco e l’intrattenimento. Nello specifico, utilizzare SPID per completare la procedura di registrazione alle piattaforme di scommesse sportive consente di snellire l’operazione, velocizzare i tempi e beneficiare di specifici vantaggi. Approfondiamo insieme.

Cos’è SPID?

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la chiave di accesso rapida e sicura ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Tutti i cittadini di maggiore età e in possesso di un documento d’identità valido e del codice fiscale possono attivare SPID rivolgendosi a uno degli identity provider autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), come Poste Italiane, Aruba e TIM, per citarne alcuni.

In sostanza, SPID è composto da credenziali che rappresentano l’identità digitale di un utente, grazie alle quali la pubblica amministrazione gli concede di usufruire dei servizi digitali in totale sicurezza. Con SPID è possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale, iscriversi ai concorsi pubblici e molto altro.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale consente anche di accedere ai servizi digitali degli stati membri dell’Unione Europea e a quelli di aziende, enti ed esercenti che hanno scelto questo innovativo metodo d’identificazione. In pratica, ogni volta che compare il pulsante “Entra con SPID” su un sito, una piattaforma o un’applicazione, è possibile accedere a quel determinato servizio utilizzando la propria identità digitale. Uno studio condotto da Scommesse.io evidenzia una crescita dei siti scommesse con SPID nel panorama dei bookmaker legali per i giocatori italiani. Un numero crescente di piattaforme consente agli utenti di accedere con l’autenticazione mediante SPID alle scommesse relative a varie discipline sportive, tra cui tennis e badminton, e sport di nicchia, come cricket, ping pong, freccette e snooker.

Quali sono i bookmaker online accessibili con SPID?

Al giorno d’oggi la maggior parte dei bookmaker online consente agli utenti di confermare la propria identità in fase di registrazione mediante SPID, snellendo significativamente la procedura. Tra i principali bookmaker con SPID si annoverano Snai, Sisal, BetFlag, Lottomatica, Goldbet, LeoVegas Sport, Eurobet, StarCasinò Bet, StarVegas e AdmiralBet.

Molto spesso agli utenti che si registrano tramite il sistema di autenticazione con identità digitale sono riservati bonus e incentivi specifici. Agli utenti che eseguono la procedura di registrazione con SPID sul portale BetFlag, per esempio, è riservato un bonus fino a 3000 euro. Effettuando la registrazione tramite SPID su Goldbet si riceve un extra bonus fino a 5000 euro.

Come si effettua la registrazione a un portale di scommesse?

Illustriamo il procedimento standard da seguire per registrarsi a un portale di betting online:

Collegarsi al portale di scommesse sportive a cui ci si desidera iscrivere. Cliccare su “Registrazione”, “Registrati” o simili. Specificare la nazione in cui si risiede, per iscriversi alla versione del portale in questione relativa al proprio Paese. Creare un nome utente da usare nella piattaforma. Impostare una password forte, univoca ed efficace. Indicare l’email a cui si desidera essere contattati in caso di assistenza o per ricevere comunicazioni riguardanti il proprio profilo. Inserire la data di nascita, per confermare di essere maggiorenni. Inserire i propri dati personali. Leggere l’informativa sulla privacy e i termini e condizioni del servizio.

A questo punto viene richiesto di verificare la propria identità al fine di confermare, innanzitutto, di essere una persona reale e non un robot e di aver compiuto almeno 18 anni. In genere è richiesto l’invio di una copia della carta d’identità. La registrazione ad alcune piattaforme di betting prevede anche un ulteriore passaggio, che può consistere in una breve videochiamata con un membro del team o specifici passaggi indicati nei termini e condizioni del servizio.

Ebbene, le migliori piattaforme di scommesse sportive offrono ora agli utenti la possibilità di snellire e velocizzare la procedura di registrazione con l’ausilio di SPID. Così facendo, l’iter di registrazione viene eseguito in pochi minuti, rendendo superfluo dover manualmente compilare i campi richiesti, inviare una copia di un documento d’identità o effettuare una videochiamata con un collaboratore per verificare la propria identità.

Quali sono i vantaggi di registrarsi con SPID?

Registrandosi mediante il sistema di autenticazione con identità digitale la maggior parte dei campi da compilare vengono riempiti in automatico, rendendo la procedura significativamente più semplice e rapida.

Inoltre, l’uso dell’identità digitale garantisce un più alto livello di sicurezza, poiché richiede l’autenticazione a due fattori, con la password e l’OTP ottenuto via SMS oppure sulla specifica applicazione relativa a SPID. In genere agli utenti viene anche richiesto di selezionare una domanda segreta scegliendo tra varie opzioni e impostare la relativa risposta che verrà richiesta in caso di smarrimento della password o altre criticità.

Qual è la procedura da seguire per registrarsi con SPID?

Qui di seguito, i passaggi da seguire per registrarsi con SPID:

Accedere alla homepage del bookmaker online di proprio interesse. Cliccare sul pulsante “Registrati” presente, in genere, nella parte superiore della pagina. Scegliere il proprio username. Crea una password avendo cura di rispettare i requisiti richiesti, in genere almeno 8 caratteri e la presenza di un numero, una lettera maiuscola e almeno un carattere speciale. Prendere visione e accettare l’informativa sulla privacy e i termini e condizioni del servizio. Cliccare su “Entra con SPID” o “Prosegui con SPID”. Selezionare l’ente con cui si è provveduto all’attivazione di SPID, scegliendo tra Aruba, InfoCamere, EtnaID, Lepida, Intesi Group ID, Namirial, Poste Italiane, Infocert e via discorrendo. Inquadrare il QR code con l’app relativa a SPID previamente installata sul proprio dispositivo. Verificare la propria identità con l’impronta digitale o il metodo prescelto. Acconsentire all’invio al bookmaker del proprio codice identificativo e dei dati personali, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, documento d’identità, domicilio, data di scadenza identità, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Prima di procedere, per completezza d’informazione, si raccomanda di consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE numero 679 del 27 aprile 2016. Una volta conclusa l’operazione, l’account sarà attivo e convalidato.

A cosa fare attenzione in fase di registrazione con SPID?

Gli esperti del settore delle scommesse sportive raccomandano di tenere gli occhi sempre ben aperti e di prestare la massima attenzione in fase di registrazione, anche nel caso in cui sia concesso di completare l’operazione con SPID.

Qualora venisse richiesto di svolgere operazioni insolite, come cliccare su link, condividere l’URL del portale in questione con un tot di contatti su WhatsApp o sui social o compilare non meglio specificati sondaggi per beneficiare di fantomatici bonus o quant’altro, si raccomanda di non procedere con l’operazione e passare oltre.