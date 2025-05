Dalla Grecia: Tsitsipas inizia la collaborazione con Ivanisevic. Debutto in torneo a Halle

Urge un rilancio, tecnico ed emotivo, nel gioco e prestazione, così non si può andare avanti. Per questo Stefanos Tsitsipas ha scelto di affidarsi ad un ex Pro e poi coach di assoluto valore come Goran Ivanisevic per provare risalire la china. Secondo il media greco SDNA, già la prossima settimana i due inizieranno a lavorare insieme sull’erba, con l’obiettivo di preparare al meglio Wimbledon, torneo dove Stefanos non ha mai brillato finora. Il debutto della coppia in torneo dovrebbe essere ad Halle, evento che Tsitsipas ha scelto prima dei Championships.

Secondo quello che si apprende dalla Grecia, la breve stagione su erba sarà un test: al momento non ci sono piani sicuri di un rapporto a lungo termine, i due valuteranno insieme come si trovano dopo aver lavorato sul campo, e quindi se ci saranno le necessarie convergenze per proseguire anche dopo Wimbledon.

Ivanisevic viene dal breve e non fortunato periodo di lavoro con Rybakina, interrotto dopo poche settimane anche per colpa dell’ingombrante caso relativo al suo ex coach Vukov. In passato ha vinto uno Slam nel box di Cilic e quindi ha seguito per molti anni Novak Djokovic, aiutando moltissimo il serbo a migliorare il servizio e il gioco offensivo.

La storia di Tsitsipas con gli allenatori invece è a dir poco travagliata, con l’ingombrante presenza del padre – adesso ufficialmente fattosi da parte ma nel box del figlio a Roland Garros. Di sicuro al periodo non positivo del greco pesa anche la difficoltà di gestione tecnica e di una direzione precisa da dare al suo tennis, ormai spuntato e spesso incerto anche contro avversari di rango inferiore, quelli che prima batteva con discreta sicurezza. Tsitsipas è scivolato al n.25 nella classifica ATP Live, scontando anche i 350 punti dell’edizione 2024 di Roland Garros. Davvero lontano da quel tennista che era in grado di battersi alla pari con i migliori, anche negli Slam (vanta una finale a Parigi 2021 e un’altra in Australia nel 2023).

Mario Cecchi