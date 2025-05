Sinner dopo la vittoria su Gasquet: “Sei stato un gran tennista e una persona straordinaria” (sintesi video della partita)

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros 2025 battendo Richard Gasquet in quello che è stato l’ultimo match del francese sui campi parigini. Il numero 1 del mondo ha voluto rendere omaggio al veterano transalpino con parole cariche di rispetto e affetto, dimostrando ancora una volta la sua classe dentro e fuori dal campo.

“È speciale giocare qui, contro Richard avevo giocato lo scorso anno e sapevo non sarebbe stata facile,” ha dichiarato Sinner con un sorriso quasi timido, per non rubare la scena al collega nel giorno del suo addio al Roland Garros dopo 22 partecipazioni.

L’altoatesino ha poi ringraziato il pubblico parigino per la sportività mostrata: “Sono felice di essere al terzo turno e ringrazio il pubblico per essere stato rispettoso, pur in una giornata così speciale. Io e Richard abbiamo un buon rapporto fuori dal campo, e questo è il tuo momento.”

Il momento più toccante è arrivato quando Sinner si è rivolto direttamente a Gasquet per omaggiarne la carriera: “Congratulazioni per la tua splendida carriera, anche al tuo team e alla tua famiglia. Senza grandi persone attorno non si potrebbe fare una carriera come la tua, tutti si ricorderanno di te dopo il ritiro.”

Le parole del campione azzurro hanno evidenziato non solo il rispetto professionale ma anche l’affetto personale verso il 38enne francese: “Sei stato un gran tennista, con una grande carriera, ma anche una persona straordinaria. Ti auguro il meglio per il futuro.”

L’omaggio di Sinner, pronunciato davanti a un Philippe Chatrier che ha tributato una standing ovation a Gasquet, ha rappresentato un momento di grande sportività e fair play.





Marco Rossi