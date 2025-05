Cocciaretto cede ad Alexandrova 6-1, 6-3 al Roland Garros: addio alla top-100 WTA

Elisabetta Cocciaretto saluta il Roland Garros al secondo turno, sconfitta dalla russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-1, 6-3. L’azzurra non è riuscita a replicare la buona prestazione del primo turno, cedendo nettamente contro la numero 20 del mondo in un match che ha evidenziato il divario tecnico tra le due giocatrici.

Il primo set si è trasformato in un monologo della russa, che ha dominato completamente l’italiana lasciandole un solo game. Cocciaretto non è mai riuscita a entrare in partita, subendo il gioco aggressivo e preciso di Alexandrova che ha chiuso il parziale 6-1 senza particolari difficoltà .

Nel secondo set l’azzurra ha mostrato maggiore reattività , riuscendo a piazzare il controbreak nel sesto gioco e pareggiando i conti sul 3-3. Un momento che sembrava poter dare una svolta al match, con Cocciaretto che aveva trovato finalmente il ritmo giusto per contrastare l’avversaria.

Tuttavia, la reazione dell’italiana è durata poco. Alexandrova ha immediatamente alzato nuovamente il livello, conquistando tre game consecutivi e strappando due break decisivi per chiudere il set 6-3. Cocciaretto ha sprecato anche una palla del controbreak sul 4-3, occasione che avrebbe potuto riaprire il parziale.

La sconfitta avrà conseguenze pesanti per il ranking dell’azzurra, che uscirà dalla top-100 WTA scivolando intorno alla posizione numero 120. Un passo indietro significativo per Cocciaretto, che aveva vissuto un buon periodo nella parte alta della classifica mondiale.

GS Roland Garros Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 1 3 Ekaterina Alexandrova [20] Ekaterina Alexandrova [20] 6 6 Vincitore: Ekaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Cocciaretto 🇮🇹 Alexandrova 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 1 5 Doppi falli 3 4 Prima di servizio 27/53 (51%) 28/49 (57%) Punti vinti sulla prima 11/27 (41%) 22/28 (79%) Punti vinti sulla seconda 13/26 (50%) 10/21 (48%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 176km/h (109 mph) 184km/h (114 mph) Velocità media prima 163km/h (101 mph) 173km/h (107 mph) Velocità media seconda 142km/h (88 mph) 161km/h (100 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 17/49 (35%) 29/53 (55%) Punti vinti su prima di servizio 6/28 (21%) 16/27 (59%) Punti vinti su seconda di servizio 11/21 (52%) 13/26 (50%) Opportunità di break 2/49 (4%) 10/53 (19%) Palle break convertite 1/2 (50%) 5/10 (50%) Giochi con break point convertiti 2/8 (25%) 6/8 (75%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 41 61 Vincenti 8 18 Errori non forzati 21 19 Errori forzati 22 14 Punti vinti a rete 0/1 (0%) 4/4 (100%) Giochi vinti a zero 0 2 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 148 155 Colpi sopra la testa 0 0 Passanti 3 0 Volée 1 2 Attacchi 0 0 Drop shots 4 1 Lob 2 1





Marco Rossi