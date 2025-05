Kecmanovic accusa il pubblico francese: “Mi hanno lanciato cose e sputato, sono dei maleducati”. Alcaraz e la terra battuta: “È diventata la mia superficie preferita”. Rick Macci incorona Fonseca: “Ha tutto per vincere uno Slam”

Kecmanovic accusa il pubblico francese: “Mi hanno lanciato cose e sputato, sono dei maleducati”

Il Roland Garros 2025 ha vissuto un episodio spiacevole che ha coinvolto Miomir Kecmanovic, sconfitto da Quentin Halys in un’atmosfera molto tesa. Il tennista serbo non ha nascosto il suo disappunto in conferenza stampa per il comportamento del pubblico francese durante la partita.

“È terribile giocare con un ambiente così, sono convinto che non mi avrebbe battuto in un altro posto. Quando giochi sui campi piccoli, tutti sono vicini e il rumore è assordante. Mi hanno lanciato cose, mi hanno sputato e ho avuto discussioni con la gente. Capisco che incitino il loro giocatore, ma questo atteggiamento è da maleducati,” ha commentato duramente il serbo.

Alcaraz e la terra battuta: “È diventata la mia superficie preferita”

In un contesto più sereno, Carlos Alcaraz ha avuto una conversazione amichevole con i fratelli McEnroe su Eurosport, rivelando interessanti dettagli sulla sua evoluzione tennistica. Lo spagnolo ha confermato che la terra battuta è diventata la sua superficie preferita, un cambiamento significativo rispetto al passato quando si sentiva più a suo agio sul cemento.

“Alla vista dei risultati, credo che sia dove mi sto sentendo più comodo ultimamente,” ha spiegato Alcaraz, riferendosi ai suoi successi recenti sulla terra rossa.

Il campione murciano ha poi svelato i segreti del suo tennis così vario e spettacolare: “La mia ampia gamma di risorse tecniche viene dal buon lavoro che hanno fatto con me da bambino, prima di iniziare con Ferrero. Mi facevano giocare con ragazzi alcuni anni più grandi di me, il che mi obbligava a cercare soluzioni alternative al gioco da fondo campo, dato che non avevo la forza necessaria per batterli. Così ho sviluppato quelle abilità a rete e la smorzata così evidenti nel mio tennis.”

Rick Macci incorona Fonseca: “Ha tutto per vincere uno Slam”

Nel frattempo, Rick Macci, uno degli allenatori più prestigiosi della storia del tennis che ha formato campioni come le sorelle Williams, Sharapova, Capriati e Roddick, ha fatto una previsione su João Fonseca. L’americano crede che il giovane brasiliano abbia tutti i requisiti per vincere titoli del Grande Slam.

Secondo Macci, Fonseca acquisirà un’esperienza notevole nei prossimi anni che gli permetterà di raggiungere molto presto il livello di Sinner e Alcaraz. Una profezia importante che arriva da chi ha saputo riconoscere e sviluppare alcuni dei più grandi talenti della storia del tennis.





Francesco Paolo Villarico