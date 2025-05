Ruud out per infortunio al ginocchio: “Lo trascinavo da Montecarlo, costretto a giocare per il ranking” (Video)

Casper Ruud ha dovuto abbandonare il Roland Garros al secondo turno a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che si è aggravato durante il match contro Nuno Borges. Il norvegese, reduce dal trionfo a Madrid e considerato uno dei favoriti del torneo parigino, ha spiegato in conferenza stampa la natura del problema fisico che lo affliggeva da settimane.

“Spero non sia niente di serio. Da circa due settimane sto sperimentando un dolore al ginocchio sinistro, che è gestibile negli allenamenti, ma peggiora nelle partite perché è difficile controllare i movimenti che fai a questo livello di intensità,” ha dichiarato Ruud. “Ho deciso di ritirarmi dal torneo di Ginevra per vedere se migliorava, ma non è stato così.”

Il problema risale a più lontano di quanto si potesse immaginare. “Ho i risultati di una risonanza che ho fatto a Montecarlo, dove ho iniziato a sentirlo. Non c’era nessun problema strutturale, solo del liquido accumulato per l’infiammazione. Ho deciso di andare avanti con antinfiammatori e analgesici per l’importanza di questo tour per me. Ci sono stati momenti in cui è andato meglio, ma oggi ho fatto un movimento specifico che l’ha peggiorato moltissimo.”

Il due volte finalista del Roland Garros ha voluto rendere merito al suo avversario: “Voglio dare credito a Nuno Borges per il buon tennis mostrato, ma è evidente che non ero in forma. Sono mesi che ho alti e bassi, questo non era quello che mi aspettavo per il mio passaggio a Parigi, la verità. È un peccato, qualcosa di deludente perché quasi mai ho dovuto affrontare dolori o problemi fisici in campo.”

Ruud ha poi sollevato una questione importante riguardo alle regole ATP che obbligano i giocatori a partecipare a determinati tornei: “Gestire un problema così è complicato perché sei obbligato a giocare certi tornei e, se ti prendi una pausa, le conseguenze nel ranking sono fatali. Questi mesi erano chiave per la mia stagione e ci sono penalizzazioni enormi se salti tornei, sia a livello sportivo che economico.”

Il norvegese ha evidenziato la difficoltà della situazione: “Ti vedi costretto a competere, anche se sei infortunato, il che non credo sia molto giusto. Spero solo di riposare e poter smettere di prendere analgesici.” Ruud ha lasciato aperta la possibilità di saltare tutta la stagione sull’erba per recuperare completamente da questo problema.

L’eliminazione rappresenta un duro colpo per lo scandinavo, che perde 750 punti nel ranking ATP non riuscendo a difendere la semifinale dello scorso anno, scivolando fuori dalla top-10.





Marco Rossi