Toni Nadal: “Immagino nel prossimo futuro delle partite di esibizione tra Rafael e Roger”

Sono stati insieme in campo alla Laver Cup 2022, per l'addio dello svizzero

Non ha toccato una racchetta dalla sua ultima partita in Davis Cup a Malaga, ma secondo zio Toni quella fame di tennis che ha animato Rafa per tutta la vita presto tornerà a farsi sentire e se il fisico glielo permetterà presto ci saranno delle esibizioni tra il nipote e Roger Federer. Così lo storico maestro e coach del campionissimo di Manacor ha parlato a RG Media, affermando di vedere nel prossimo futuro degli eventi con Rafa e Roger protagonisti. Una rivalità che è andata ben oltre al fatto sportivo e che potrebbe ripetere quel che accadde tra Borg e McEnroe, per anni impegnati in giro per il mondo a promuovere il senior tennis e ricordare i bei tempi delle loro sfide per gli Slam.

“Immagino che a Rafa piacerebbe moltissimo fare qualche partita di esibizione con Roger, per restituire un po’ di quello che il tennis ha rappresentato per lui e che il tennis gli ha dato” afferma Toni Nadal. “Per la gente sarebbe bellissimo, non vedrebbe l’ora di ritrovarli insieme in campo e la risposta sarebbe eccezionale”.

“Credo di averlo frequentato abbastanza da conoscerlo un po’ e sapere che sarebbe entusiasta di giocare con Federer. Il tennis ha rappresentato una parte importante della sua vita, ha significato molto per lui, e non si cancella dall’oggi al domani“.

Anche Benito Perez Barbadillo, responsabile della comunicazione dello spagnolo, ha dichiarato di essere “convinto che (Nadal) prenderà in considerazione l’idea di giocare delle esibizioni in futuro”, una cosa che considera “logica”, sebbene abbia aggiunto di “non esserne a conoscenza” al momento di un piano o di qualcosa di concreto. Nei prossimi mesi Rafa accoglierà il secondo genito, ma chissà che nel frattempo non inizi a calcare di nuovo i campi della sua Academy (che frequenta quasi quotidianamente quando è a casa nella sua isola), e chissà…

Mario Cecchi