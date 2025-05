Jabeur attacca il Roland Garros: “Triste che non ci siano partite femminili nella sessione serale”

Ons Jabeur ha lasciato il Roland Garros 2025 con l’amarezza di un’eliminazione al primo turno, ma soprattutto con parole durissime contro l’organizzazione del torneo per la mancanza di partite femminili nella sessione serale. La tunisina, ex numero 2 del mondo, ha rinnovato le critiche già espresse l’anno scorso, accusando il torneo parigino di non dare al tennis femminile il riconoscimento che merita.

“Penso la stessa cosa dell’anno scorso, è triste che tutto rimanga uguale. Rimango ferma sulle mie parole, è qualcosa di deplorevole per lo sport femminile. Non per lo sport, ma per lo sport femminile in generale,” ha dichiarato Jabeur in conferenza stampa. “Spero che chi prende la decisione non abbia figlie, perché non credo che vorrebbe trattarle così. È un po’ ironico.”

La critica di Jabeur si è fatta ancora più pungente quando ha analizzato il circolo vizioso della visibilità: “Non mostrano sport femminile, non mostrano tennis femminile e poi chiedono: ‘Quello che si vede di più sono gli uomini’. Ovviamente vedono di più gli uomini, perché viene data loro più visibilità. Così tutto si incastra. È un peccato che la Federazione e Prime abbiano firmato un contratto così.”

La tunisina ha poi fatto riferimento a partite che avrebbero meritato la sessione serale: “Si supponeva che l’anno scorso Iga e Naomi sarebbero state lì, ci sono molti partiti fantastici che avrebbero dovuto essere lì, quindi non so a che tipo di tifosi si riferiscano. Io, come tifosa, andrei sicuramente a vedere quelle partite.”

Riguardo alla sua eliminazione, Jabeur ha mostrato onestà nell’analisi: “Non mi aspettavo molto da questo torneo, non arrivavo con molte partite alle spalle, anche così ho fatto del mio meglio. Sfortunatamente, questo è quello che succede quando non stai bene nei momenti chiave, non vinci i punti.”

La ex finalista di Wimbledon ha rivelato di attraversare un momento difficile dal punto di vista fisico e mentale: “In questo momento voglio concentrarmi sulla mia salute e tutto ciò che la circonda. È molto duro infortunarsi e tornare, sento che questa volta è stato più difficile delle altre. Continuerò a provarci e continuerò a fare quello che faccio, sto lavorando molto su questo.”

Sulla gestione delle aspettative, Jabeur ha mostrato maturità: “Quando raggiungi due volte i quarti di finale al Roland Garros, quello che vuoi è fare le semifinali o arrivare in finale. Non vuoi subire una sconfitta al primo turno, ma questo fa parte del tennis.”

Guardando al futuro, la tunisina ha espresso speranza per la stagione sull’erba: “Spero che il tour sull’erba possa cambiare le cose, almeno migliorarle. Su qualsiasi superficie giocherò, continuerò a sforzarmi al massimo. Mi piace l’erba, questo lo sai, quindi questo sarà un tour diverso per me. Spero di divertirmi a giocare sull’erba tanto quanto ho fatto negli ultimi anni.”





Francesco Paolo Villarico