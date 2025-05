Monfils torna re della notte parigina: rimonta epica su Dellien dopo una caduta rovinosa all’inizio del match (Video)

Gael Monfils ha scritto un’altra pagina indimenticabile della sua storia d’amore con il Roland Garros, firmando una rimonta epica contro Hugo Dellien dopo essere andato sotto di due set e aver subito una caduta spettacolare all’inizio del match. Il francese si è imposto 3-6, 4-6, 6-1, 7-6(4), 6-1 in una partita che rimarrà negli annali delle serate magiche del Philippe Chatrier.

La formula Monfils-Roland Garros-sessione notturna si conferma ancora una volta vincente, regalando al pubblico parigino l’ennesima notte di pura emozione. Il 38enne di Parigi ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi mai, soprattutto davanti ai suoi tifosi e sul campo che più ama al mondo.

L’inizio del match aveva però dell’incredibile per motivi completamente diversi. Al quinto punto della partita, Monfils ha perso l’equilibrio durante uno scambio, si è schiantato contro una delle barriere pubblicitarie in un impatto violentissimo che ha fatto temere il peggio. Il colpo è stato durissimo, tanto da richiedere l’intervento del medico per controllare le ferite, e il francese è rimasto stordito per gran parte del primo set.

La caída de Monfils que ha enmudecido la Chatrier El tenista francés sigue jugando pese a estar pasando por adversidades físicas tras este duro golpe#RolandGarros #RGMax pic.twitter.com/9KDaPaaMqn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

Hugo Dellien, numero 91 del mondo, ha saputo approfittare perfettamente della situazione. Il boliviano è sceso in campo senza alcun timore reverenziale, giocando un tennis spettacolare nei primi due set e dimostrando che il suo ranking non riflette appieno le sue qualità. Ha dominato il primo parziale 6-3 e, quando Monfils sembrava essersi ripreso nel secondo, ha continuato a giocare in modo ispirato conquistando anche il secondo set 6-4.

A quel punto Dellien si trovava a un solo set da quella che sarebbe stata una delle sorprese più clamorose del torneo. Ma è proprio in questi momenti che emerge la grandezza di Monfils, capace di tirare fuori energia e talento quando tutto sembra perduto.

La rinascita è iniziata nel terzo set, dove il francese è diventato un ciclone. In appena 25 minuti ha demolito le resistenze del boliviano con un perentorio 6-1 che ha riacceso le speranze sue e del pubblico parigino.

Il quarto set si è trasformato nella vera battaglia della serata. Monfils è arrivato a condurre 5-3, ma Dellien ha dimostrato di non essere a Parigi per turismo, pareggiando i conti e portando il parziale al tie-break. È stato lì che l’esperienza del 38enne francese, unita al supporto incondizionato del pubblico, ha fatto la differenza contro l’inesperienza del sudamericano a questi livelli.

Nel quinto e decisivo set, con le forze che iniziavano a mancare da entrambe le parti, l’inerzia del match si è definitivamente spostata a favore del padrone di casa. Monfils si è liberato mentalmente e ha iniziato a giocare con maggiore scioltezza, come se volesse chiudere una partita che due ore prima sembrava compromessa. Le energie di Dellien si sono esaurite, ma il boliviano è caduto con tutti gli onori, semplicemente superato da un Monfils che non si arrende mai, soprattutto nel suo amato Roland Garros.

Al secondo turno il francese affronterà Jack Draper, ma per ora può godersi l’ennesima notte magica che lo conferma come il vero re delle sessioni notturne parigine, capace di regalare emozioni uniche anche a 38 anni.

GS Roland Garros Gael Monfils Gael Monfils 4 3 6 7 6 Hugo Dellien Hugo Dellien 6 6 1 6 1 Vincitore: Gael Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Hugo Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hugo Dellien 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Hugo Dellien 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Gael Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Gael Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gael Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Gael Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Gael Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Hugo Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Gael Monfils 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Gael Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Gael Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gael Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





