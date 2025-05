Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Alcaraz supera Marozsan, controllo e maturità nel secondo turno. Ruud ko per infortunio al secondo turno. Oggi in campo anche Matteo Gigante

Carlos Alcaraz ha superato il secondo turno del Roland Garros battendo Fabian Marozsan con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, dimostrando professionalità e maturità nella gestione di un match che ha visto l’ungherese esprimere il suo miglior tennis nel secondo set. Il numero 2 del mondo ha confermato le sue ambizioni parigine con una prestazione solida.

L’inizio del match ha visto Alcaraz dominare completamente un Marozsan che appariva disorientato dalla velocità di palla e precisione dello spagnolo. Il tetto chiuso del campo ha favorito il tocco particolare di Carlos in queste condizioni, permettendogli di esprimere un tennis spettacolare nel primo set. Lo spagnolo ha chiuso 6-1 con 11 vincenti e senza concedere spazio all’avversario, trovando un ungherese fermo da fondo campo e in difficoltà al servizio.

Il secondo set ha raccontato una storia completamente diversa. Marozsan ha alzato significativamente il suo livello di gioco, utilizzando cambi di ritmo intelligenti e colpi ben piazzati. Il miglioramento della prima di servizio gli ha permesso di prendere l’iniziativa, sostenendo un’aggressività controllata che ha messo in difficoltà Alcaraz. L’ungherese ha vinto il parziale 6-4, dimostrando perché sia considerato un giocatore capace di mettere in crisi anche i migliori.

Il terzo set ha evidenziato la differenza tra un top player e un giocatore di livello inferiore. Marozsan non è riuscito a mantenere l’alto livello espresso nel secondo parziale, cedendo di fronte alla consistenza mentale di Alcaraz. Lo spagnolo ha ripreso il controllo del match senza perdere mai la concentrazione, conquistando il set 6-1 e dimostrando la sua superiore capacità di sostenere l’intensità nel tempo.

Nel quarto set, Marozsan ha tentato di recuperare la sua versione migliore ma si è scontrato con un Alcaraz ormai padrone della situazione. Il murciano ha chiuso il match 6-2, firmando alcuni punti di grande qualità e dimostrando come il set perso non rappresentasse alcun segnale di debolezza, ma piuttosto il merito dell’avversario nei suoi momenti migliori.

Alcaraz ha terminato l’incontro con 41 vincenti e 25 errori gratuiti, statistiche che evidenziano la sua solidità complessiva. La capacità di mantenere la concentrazione dopo aver perso il secondo set dimostra la maturità raggiunta dal campione spagnolo, che continua il suo cammino al Roland Garros con ottime sensazioni.

Dura sconfitta per Casper Ruud al secondo turno del Roland Garros 2025, dove il norvegese è stato costretto alla resa contro Nuno Borges per 2-6, 6-4, 6-1, 6-0 a causa di un infortunio alla giuntura sinistra che ha condizionato pesantemente la sua prestazione. Una battuta d’arresto particolarmente amara per il due volte finalista parigino e recente vincitore del Masters 1000 di Madrid.

Il match aveva preso una piega completamente diversa nei primi due set. Ruud aveva dominato il primo parziale 6-2, mostrando il tennis che lo aveva portato al trionfo madrileno e facendo presagire una vittoria agevole. Tuttavia, a metà del secondo set è sopraggiunto il problema fisico che ha cambiato completamente l’inerzia dell’incontro.

L’infortunio all’articolazione della gamba sinistra ha limitato drasticamente la mobilità del norvegese, che non è più riuscito a esprimere il suo tennis migliore. Borges ne ha approfittato intelligentemente, pareggiando i conti nel secondo set per 6-4 e prendendo poi il controllo totale del match nei parziali successivi.

Il portoghese ha disputato una partita impeccabile, sfruttando al meglio le difficoltà dell’avversario e chiudendo con un doppio 6-1, 6-0 che certifica l’infortunio di Ruud. U

Le conseguenze per Ruud vanno ben oltre la sconfitta sportiva. Il norvegese perde 750 punti nel ranking ATP non riuscendo a difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno, scivolando nuovamente fuori dalla top-10 fino al 13° posto. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se giocatori come Fils, Rublev, Tiafoe e Mensik dovessero ottenere buoni risultati nei prossimi turni.

L’infortunio arriva nel momento peggiore per Ruud, che aveva grandi aspettative per questo Roland Garros dopo il successo di Madrid e la forma mostrata sulla terra battuta nelle settimane precedenti. Le lesioni rappresentano sempre l’aspetto più crudele dello sport, soprattutto quando si verificano in momenti chiave della stagione come questo.

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 Roland Garros Francia Terra battuta 👨 🏆

GRAND SLAM 2° TURNO 👩 🏆

GRAND SLAM 2° TURNO 🌦️ Previsioni meteo Parigi 21°C min. 11°C

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Jasmine Paolini vs Ajla Tomljanovic



GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 6 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 3 3 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Carlos Alcaraz



GS Roland Garros Fabian Marozsan Fabian Marozsan 1 6 1 2 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 4 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Fabian Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Fabian Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fabian Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Fabian Marozsan 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Fabian Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Fabian Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Fabian Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Fabian Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Fabian Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fabian Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Fabian Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Fabian Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Fabian Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Fabian Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Emma Raducanu vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Emma Raducanu Emma Raducanu 1 2 Iga Swiatek [5] Iga Swiatek [5] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Emilio Nava vs Holger Rune (20:15)



Il match deve ancora iniziare









Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Emiliana Arango vs Qinwen Zheng



GS Roland Garros Emiliana Arango Emiliana Arango 2 3 Qinwen Zheng [8] Qinwen Zheng [8] 6 6 Vincitore: Qinwen Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Casper Ruud vs Nuno Borges



GS Roland Garros Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 6 4 1 0 Nuno Borges Nuno Borges 2 6 6 6 Vincitore: Nuno Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Casper Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Nuno Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Nuno Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi perricard vs Damir Dzumhur



GS Roland Garros Giovanni Mpetshi perricard [31] Giovanni Mpetshi perricard [31] 40 6 3 6 1 Damir Dzumhur • Damir Dzumhur 40 7 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Damir Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Damir Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Damir Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Damir Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Damir Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Damir Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Damir Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Damir Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Damir Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Jil Teichmann



Il match deve ancora iniziare









Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Lorenzo Musetti vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 4 0 4 Vincitore: Lorenzo Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lorenzo Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lorenzo Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lorenzo Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lorenzo Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anna Bondar vs Elina Svitolina



GS Roland Garros Anna Bondar Anna Bondar 6 5 Elina Svitolina [13] Elina Svitolina [13] 7 7 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Gigante vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Matteo Gigante Matteo Gigante 0 6 5 0 Stefanos Tsitsipas [20] • Stefanos Tsitsipas [20] 15 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Stefanos Tsitsipas 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Matteo Gigante 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Elena Rybakina vs Iva Jovic



Il match deve ancora iniziare









Court 14 – Ore: 11:00

Viktorija Golubic vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 2 Amanda Anisimova [16] Amanda Anisimova [16] 6 6 Vincitore: Amanda Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Miomir Kecmanovic



GS Roland Garros Quentin Halys Quentin Halys 4 6 7 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 3 6 5 Vincitore: Quentin Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Quentin Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Quentin Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Quentin Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Quentin Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Quentin Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Marton Fucsovics vs Tommy Paul



GS Roland Garros Marton Fucsovics Marton Fucsovics 0 6 6 3 Tommy Paul [12] • Tommy Paul [12] 40 4 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 3-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tommy Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Tommy Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Diana Shnaider vs Dayana Yastremska



Il match deve ancora iniziare









Court 7 – Ore: 11:00

Eva Lys vs Victoria Mboko



GS Roland Garros Eva Lys Eva Lys 4 4 Victoria Mboko Victoria Mboko 6 6 Vincitore: Victoria Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Sebastian Ofner



GS Roland Garros Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 7 3 7 4 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 5 6 5 6 2 Vincitore: Karen Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sebastian Ofner 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Karen Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Karen Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Karen Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Karen Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Karen Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Karen Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Caroline Dolehide vs Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe vs Pablo Carreno busta



Il match deve ancora iniziare









Court 6 – Ore: 11:00

Alejandro Tabilo vs Alexei Popyrin



GS Roland Garros Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 5 3 4 Alexei Popyrin [25] Alexei Popyrin [25] 7 6 6 Vincitore: Alexei Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alexei Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Alexei Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Donna Vekic vs Bernarda Pera



GS Roland Garros Donna Vekic [18] Donna Vekic [18] 2 6 6 Bernarda Pera Bernarda Pera 6 4 7 Vincitore: Bernarda Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 2-7* 3-7* 3*-8 3*-9 6-6 → 6-7 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Bernarda Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Danielle Collins vs Olga Danilovic



GS Roland Garros Danielle Collins • Danielle Collins 0 4 4 Olga Danilovic Olga Danilovic 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Danielle Collins 4-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jenson Brooksby vs Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare













Court 2 – Ore: 11:00

Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Jaume Munar / Pedro Martinez



GS Roland Garros Mate Pavic / Marcelo Arevalo [1] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [1] 6 6 Jaume Munar / Pedro Martinez Jaume Munar / Pedro Martinez 3 2 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia vs Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean



GS Roland Garros Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia [13] Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia [13] 6 6 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 3 0 Vincitore: Laura SiegemundBeatriz Haddad maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Laura Siegemund / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Erin Routliffe / Victoria Azarenka vs Jasmine Paolini / Sara Errani



GS Roland Garros Erin Routliffe / Victoria Azarenka Erin Routliffe / Victoria Azarenka 2 3 Jasmine Paolini / Sara Errani [2] Jasmine Paolini / Sara Errani [2] 6 6 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Erin Routliffe / Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund vs Andres Molteni / Asia Muhammad



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund • Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 40 6 2 Andres Molteni / Asia Muhammad [7] Andres Molteni / Asia Muhammad [7] 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-2 Andres Molteni / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andres Molteni / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Andres Molteni / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Andres Molteni / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Andres Molteni / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Andres Molteni / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Andres Molteni / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0









Court 3 – Ore: 11:00

Suzan Lamens / Mccartney Kessler vs Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan



GS Roland Garros Suzan Lamens / Mccartney Kessler Suzan Lamens / Mccartney Kessler 3 7 6 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan [9] Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan [9] 6 5 7 Vincitore: Giuliana OlmosHao-Ching Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 7*-4 8*-4 8-5* 8-6* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 2-3 → 2-4 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Suzan Lamens / Mccartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Giuliana Olmos / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ann Li / Lucia Bronzetti vs Lois Boisson / Julie Belgraver



GS Roland Garros Ann Li / Lucia Bronzetti Ann Li / Lucia Bronzetti 3 6 6 Lois Boisson / Julie Belgraver Lois Boisson / Julie Belgraver 6 3 2 Vincitore: Ann LiLucia Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lois Boisson / Julie Belgraver 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ann Li / Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ann Li / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ann Li / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lois Boisson / Julie Belgraver 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama vs Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova



GS Roland Garros Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 0 7 5 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova • Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 5-2 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez / Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jan Zielinski / Sander Gille vs Evan King / Christian Harrison



Il match deve ancora iniziare









Court 4 – Ore: 11:00

Lucas Miedler / Francisco Cabral vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



GS Roland Garros Lucas Miedler / Francisco Cabral Lucas Miedler / Francisco Cabral 6 3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers [5] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [5] 7 6 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Lucas Miedler / Francisco Cabral 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lucas Miedler / Francisco Cabral 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Lucas Miedler / Francisco Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Harriet Dart / Kimberly Birrell vs Alternates Alternates / Alternates Alternates



Il match deve ancora iniziare

Learner Tien / Ryan Seggerman vs Moise Kouame / Arthur Gea



GS Roland Garros Learner Tien / Ryan Seggerman • Learner Tien / Ryan Seggerman 0 6 4 1 Moise Kouame / Arthur Gea Moise Kouame / Arthur Gea 0 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Learner Tien / Ryan Seggerman 1-1 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Learner Tien / Ryan Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Moise Kouame / Arthur Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Learner Tien / Ryan Seggerman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Moise Kouame / Arthur Gea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Moise Kouame / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Learner Tien / Ryan Seggerman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Moise Kouame / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Moise Kouame / Arthur Gea 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Learner Tien / Ryan Seggerman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Moise Kouame / Arthur Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Learner Tien / Ryan Seggerman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Fabien Reboul / Sadio Doumbia vs Adrian Mannarino / Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare









Court 5 – Ore: 11:00

Angelica Moratelli / Cristina Bucsa vs Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Angelica Moratelli / Cristina Bucsa Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 3 3 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 6 6 Vincitore: Peyton StearnsEkaterina Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Angelica Moratelli / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Peyton Stearns / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Oksana Kalashnikova / Maya Joint vs Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin



GS Roland Garros Oksana Kalashnikova / Maya Joint Oksana Kalashnikova / Maya Joint 7 6 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin [8] Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin [8] 6 4 Vincitore: Oksana KalashnikovaMaya Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Oksana Kalashnikova / Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Katie Volynets / Quinn Gleason vs Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova



GS Roland Garros Katie Volynets / Quinn Gleason Katie Volynets / Quinn Gleason 5 2 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 7 6 Vincitore: Viktoriya TomovaRebecca Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Katie Volynets / Quinn Gleason 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Katie Volynets / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Katie Volynets / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Katie Volynets / Quinn Gleason 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Viktoriya Tomova / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Katie Volynets / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Adam Pavlasek / Rohan Bopanna vs Jj Tracy / Robert Cash



GS Roland Garros Adam Pavlasek / Rohan Bopanna • Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 0 7 1 Jj Tracy / Robert Cash Jj Tracy / Robert Cash 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 1-2 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jj Tracy / Robert Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jj Tracy / Robert Cash 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Adam Pavlasek / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0









Court 8 – Ore: 11:00

Jacob Fearnley / Gabriel Diallo vs Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos



GS Roland Garros Jacob Fearnley / Gabriel Diallo Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 6 6 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0 2 Vincitore: Jacob FearnleyGabriel Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Rithvik Bollipalli / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jacob Fearnley / Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Carole Monnet / Estelle Cascino vs Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova



GS Roland Garros Carole Monnet / Estelle Cascino Carole Monnet / Estelle Cascino 4 1 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 6 6 Vincitore: Elena PridankinaAnastasia Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Elena Pridankina / Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Marcelo Melo / Rafael Matos vs Manuel Guinard / Romain Arneodo



GS Roland Garros Marcelo Melo / Rafael Matos Marcelo Melo / Rafael Matos 3 4 Manuel Guinard / Romain Arneodo Manuel Guinard / Romain Arneodo 6 6 Vincitore: Manuel GuinardRomain Arneodo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Manuel Guinard / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux vs Orlando Luz / Ivan Dodig



GS Roland Garros Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15 6 3 4 Orlando Luz / Ivan Dodig • Orlando Luz / Ivan Dodig 0 3 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 4-5 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Valentin Royer / Geoffrey Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0









Court 9 – Ore: 11:00

Yifan Xu / Anhelina Kalinina vs Luisa Stefani / Timea Babos



GS Roland Garros Yifan Xu / Anhelina Kalinina Yifan Xu / Anhelina Kalinina 0 1 Luisa Stefani / Timea Babos [14] Luisa Stefani / Timea Babos [14] 6 6 Vincitore: Luisa StefaniTimea Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Luisa Stefani / Timea Babos 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Luisa Stefani / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Luisa Stefani / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Luisa Stefani / Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Luisa Stefani / Timea Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Luisa Stefani / Timea Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Yifan Xu / Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Luisa Stefani / Timea Babos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Reilly Opelka vs Mariano Navone



GS Roland Garros Reilly Opelka Reilly Opelka 1 6 3 Mariano Navone Mariano Navone 6 7 6 Vincitore: Mariano Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Reilly Opelka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Mariano Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Reilly Opelka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Reilly Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Reilly Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Mariano Navone 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Reilly Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Reilly Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Reilly Opelka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mariano Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Reilly Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Reilly Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mariano Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner vs Luke Johnson / Sander Arends



GS Roland Garros Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 6 3 6 Luke Johnson / Sander Arends Luke Johnson / Sander Arends 3 6 7 Vincitore: Luke JohnsonSander Arends Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 5*-7 6-7* 6-8* 6*-9 6-6 → 6-7 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Luke Johnson / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Jarry / Marcelo Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Henry Patten / Olivia Nicholls vs Jackson Withrow / Alexandra Panova



Il match deve ancora iniziare













Court 11 – Ore: 11:00

Ena Shibahara / Hanyu Guo vs Sonay Kartal / Jodie Burrage



GS Roland Garros Ena Shibahara / Hanyu Guo Ena Shibahara / Hanyu Guo 7 5 3 Sonay Kartal / Jodie Burrage Sonay Kartal / Jodie Burrage 6 7 6 Vincitore: Sonay KartalJodie Burrage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Sonay Kartal / Jodie Burrage 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Ena Shibahara / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sonay Kartal / Jodie Burrage 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Ena Shibahara / Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang vs Alycia Parks / Camila Osorio



GS Roland Garros Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang [10] Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang [10] 6 6 Alycia Parks / Camila Osorio Alycia Parks / Camila Osorio 4 1 Vincitore: Fang-Hsien WuXinyu Jiang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alycia Parks / Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alycia Parks / Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Alycia Parks / Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Alycia Parks / Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Alycia Parks / Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Alycia Parks / Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Alycia Parks / Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Alycia Parks / Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fang-Hsien Wu / Xinyu Jiang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alycia Parks / Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Robert Galloway / Yuki Bhambri vs Hendrik Jebens / Robin Haase



GS Roland Garros Robert Galloway / Yuki Bhambri • Robert Galloway / Yuki Bhambri 15 6 6 3 Hendrik Jebens / Robin Haase Hendrik Jebens / Robin Haase 30 3 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 3-1 Hendrik Jebens / Robin Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Robin Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Hendrik Jebens / Robin Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Robert Galloway / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Robert Galloway / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Robin Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Robert Galloway / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Camilo Ugo carabelli / Yunchaokete Bu vs Miguel Reyes-varela / N.Sriram Balaji



Il match deve ancora iniziare









Court 12 – Ore: 11:00

Juan Manuel Cerundolo vs Hamad Medjedovic



GS Roland Garros Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 3 4 5 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 6 7 Vincitore: Hamad Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Hamad Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Hamad Medjedovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Hamad Medjedovic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Hamad Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Hamad Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Hamad Medjedovic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Hamad Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hamad Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Anastasia Potapova



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 7 6 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 6 2 Vincitore: Yuliia Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Harold Mayot / Diane Parry vs Nicolas Mahut / Chloé Paquet



GS Roland Garros Harold Mayot / Diane Parry Harold Mayot / Diane Parry 7 6 Nicolas Mahut / Chloé Paquet Nicolas Mahut / Chloé Paquet 6 2 Vincitore: Harold MayotDiane Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nicolas Mahut / Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Leyre Romero gormaz vs Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare









Court 13 – Ore: 11:00

Vit Kopriva vs Daniel Altmaier



GS Roland Garros Vit Kopriva Vit Kopriva 2 6 3 5 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 4 6 7 Vincitore: Daniel Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Vit Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Vit Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Daniel Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Vit Kopriva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Clara Tauson vs Arantxa Rus



GS Roland Garros Clara Tauson [22] Clara Tauson [22] 7 7 Arantxa Rus Arantxa Rus 6 5 Vincitore: Clara Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Sara Bejlek vs Jaqueline Cristian



GS Roland Garros Sara Bejlek • Sara Bejlek 15 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sara Bejlek 15-0 0-0

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Shuai Zhang / Olivia Gadecki



Il match deve ancora iniziare