Arnaldi da sogno al Roland Garros: rimonta clamorosa su Auger-Aliassime, derby con Cobolli al secondo turno

Che partita. Che carattere. Matteo Arnaldi recupera uno svantaggio di due set a zero batte al quinto dopo 4 ore e 21 minuti di lotta il canadese Felix Auger-Aliassime, 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 lo score e prenota il derby italiano contro Flavio Cobolli.

Doveva essere il match del riscatto per Matteo Arnaldi che aveva affrontato Novak Djokovic nei quarti di finale dell’ATP 250 di Ginevra, perdendo con il punteggio di 6-4, 6-4, ma nonostante la sconfitta, aveva giocato un buon tennis riuscendo anche a strappare un break al serbo nel secondo set. Il sorteggio non era stato dei migliori. Félix Auger-Aliassime attuale 27, ma 6 nel 2022 aveva avuto un inizio di stagione 2025 molto positivo, conquistando due titoli ATP: ad Adelaide e a Montpellier. Il canadese che dal 2020, collabora con BNP Paribas per sostenere l’educazione dei giovani in Togo, e dona 5 dollari per ogni punto vinto, con l’obiettivo di finanziare borse di studio per studenti universitari provenienti da aree rurali sulla terra rossa ha subito una serie di eliminazioni al primo turno. Fuori Monte-Carlo, Munich, Madrid ed Estoril battuto dal nostro Pellegrino. Un sussulto ad Amburgo dove era arrivato in semifinale sconfitto da Rublev, ma comunque un avversario abbordabile su terra.

Inizio di partita difficile per Arnaldi che ha problemi con la prima e deve annullare da 0-40 tre palle break consecutive. Per ora il servizio non aiuta l’azzurro che deve faticare ogni 15. Poche rotazioni, botte piatte con la pallina che passa vicinissima al nastro. Tanti i rischi, ma si gioca sul campo 8 dove dietro c’è poco spazio ed i colpi vanno anticipati non appena possibile. Botte piatte, ma è Matteo che soffre e deve ancora annullare altre due palle break. L’ex numero 6 del mondo quasi intoccabile al servizio. Si riscalda anche la prima di Arnaldi che dopo i primi tre giochi fatica meno per tenere il servizio. Non evidente, ma piano piano la superiorità di Aliassime è venuta fuori. Arnaldi ha avuto dei problemi in risposta e a volte troppa fretta nello scambio, quando avrebbe dovuto lavorare più ai fianchi il canadese.

Più determinato Felix e più concentrato sulle cose da fare in campo. Una tattica precisa quella del canadese. Picchiare forte con il servizio ed essere aggressivo in risposta sulla seconda dell’italiano. Arnaldi ha tenuto fino al 5 pari comunque faticando ed annullando cinque palle break prima di perdere il gioco di servizio che gli è costato il set. Il ligure è arrivato una sola volta a 40 sul servizio di Aliassime, a cui oggi entrava tutto. Nel secondo set Arnaldi ha accusato il colpo. Nel momento di reagire ha ceduto subito il servizio a zero. Si è aperta una falla che è diventata una voragine. Doppio break e Auger avanti due set a zero.

Serviva una reazione per neutralizzare il servizio del canadese e riuscire ad arrivare almeno a palla break. Il pubblico è dalla parte di Matteo ed i tifosi italiani sono i più rumorosi. La reazione arriva, sull’orlo del burrone. Arnaldi va sotto subito di un break, ma finalmente riesce a leggere la prima di Aliassime. Arriva il de-break e quattro giochi consecutivi. In fiducia Matteo riesce ad annullare tre pericolosi break point e si rimette in corsa. Chiede l’intervento del fisio Aliassime. Medical time-out per fasciare il piede sinistro.

Ormai Matteo è on fire. Cuoce il canadese a forza di palle corte e corre sulle contro smorzate come se la partita fosse iniziata da poco. La fretta è dimenticata, le soluzioni veloci chiuse nel cassetto. Arnaldi sta lì ed aspetta che il canadese accorci per piazzare la zampata vincente. Ormai la bilancia del match pende dalla parte del ligure. Il servizio di Aliassime punge meno che nei primi due set. Arnaldi trova profondità in risposta, non concede più palle break. Aliassime è in confusione. Si salva con il servizio, ma con la perdita del quarto set arriva la resa. Il canadese risente anche dell’infortunio al piede sinistro e si muove meno velocemente. Matteo resta concentrato e ordinato. Sull’uno pari, il break per il sanremese. La partita è decisa. Sul 4-2 arriva anche il break numero due. Matteo chiude al quarto match-point. Parigi è sua. Carattere e grinta e forza di riscatto. Adesso si festeggia la rimonta. Per pensare al derby contro Cobolli ci sarà tempo.

La cronaca

1° set

Arnaldi al servizio. Ottima prima 15-0. Esce il dritto di Matteo 15 pari. Seconda vincente 30-15. Domina lo scambio da fondo Arnaldi 1-0. Ottima prima per Auger-Aliassime 15-0. Aggressivo a rete il canadese, chiude con ace, gioco a zero 1-1. Rapidissimo Felix sulla palla corta di Arnaldi 0-15. Accorcia Arnaldi Aliassime lo punisce 0-30. Smorzata vincente per il canadese 0-40. Tre palle break. Servizio e dritto sulla prima. Prima vincente, annullata anche la seconda. Smash vincente di Matteo. Parità. Volée vincente, vantaggio Arnaldi. Chiude al volo il ligure 2-1. Servizio a 200 km/h e punto chiuso 15 pari. Doppio fallo del canadese. Si va ai vantaggi. Aliassime tiene il servizio 2-2. Primo punto al canadese, Arnaldi rimedia con un pregevole serve and volley. Il nastro non aiuta Matteo 30 pari. A rete in ritardo Arnaldi, la volée finisce in rete. Palla break. Serve and volley, con smash difficile ottima esecuzione. Parità. Doppio fallo. Palla break. Servizio e rovescio vincente. Parità. Arnaldi mette nell’angolo Aliassime, vantaggio Italia. Palla corta vincente, Matteo rimane avanti 3-2. Doppio fallo di Felix 0-15. Out il dritto di Arnaldi 15 pari. Sbaglia lo schiaffo al volo il canadese 15-30. Occasione per Arnaldi che sbaglia l’attacco 30 pari. Due fucilate di servizio per Felix 3-3. Entra la prima a Matteo 40-15. Smorzata vincente 4-3. Passante vincente del sanremese 0-15. Rimedia a rete Auger-Aliassime 15 pari che lascia un solo quindici 4-4. Corsa da 10 e lode per Arnaldi che replica con ace 30-0. Con pazienza si costruisce il punto da fondo 40-0. Tiene il servizio Arnaldi 5-4. Non ammette repliche la prima del canadese che tra un rovescio vincente ed un ace tiene il gioco a zero 5-5. Si deve difendere due volte con la seconda Arnaldi Aliassime lo mette sotto pressione 15-40. Due palle break. Risposta aggressiva di Auger, Matteo mette in corridoio. Break 5-6. Aliassime serve per il set. Il nastro aiuta il canadese 15-0. Esce il dritto di Arnaldi che dovrebbe essere più paziente 30-0. Servizio vincente. Tre set-point. Risposta in rete primo set Aliassime 7-5 in 53 minuti.

2° set

Inizia male Matteo. Un dritto fuori ed un doppio fallo 0-30. Ancora un rovescio fuori e ci sono subito tre palle break per Felix. In ritardo nell’uscita dal servizio, il dritto esce. Break 0-1. Aliassime ingiocabile quando mette la prima. Gioco a zero, break confermato 2-0. Continua il momento no di Arnaldi 15-40 due palle break. Servizio vincente sulla prima. Doppio fallo e doppio break. Set compromesso 0-3. Gioco a zero per Aliassime in fiducia il canadese 4-0. Finalmente tiene il servizio Arnaldi 1-4. Tiene il servizio a 15 Aliassime 5-1. In rottura prolungata Arnaldi che aggiunge anche un doppio fallo 0-30. Due set-point. Sbaglia Aliassime. Ancora un set-point il terzo. Arnaldi ne esce bene 2-5. Aliassime serve il piombo. Tre set-point. Dritto in rete per Felix che chiude con un servizio vincente 6-2 in 37 minuti.

3° set

Non cambia la musica nella terza frazione Arriva subito il break per il canadese 0-1. Si sblocca finalmente Matteo che guadagna per la prima volta nel match tre palle break. Bene con il dritto, break e score in parità 1-1. Tiene il servizio Matteo 2-1. Gioca più aggressivo Matteo, il nastro mette fuori il suo dritto, ma ci sono segni positivi. Si scambia sotto rete Arnaldi chiude. Palla break. Scambio lunghissimo, Matteo costringe Aliassime all’errore. Break 1-3 la partita si può riaprire. Arnaldi ha ritrovato il ritmo giusto. Break confermato 4-1. Aliassime resta in scia 2-4. Esita Matteo che gioca due seconde. Parità. Risposta vincente di Aliassime. Palla break. Prima vincente. Parità. Super passante del canadese. Palla break. Smash vincente. Parità. A segno con la palla corta il ligure. Vantaggio. Ancora una prima 5-2. Aliassime tiene il servizio 3-5. Serve per il set Matteo. Adesso è Aliassime ad aver perso la misura dei colpi 30-15. Risposta in rete 40-15 due set-point. Il primo se ne va con un rovescio in rete. Il secondo con un rovescio out. Prende il nastro Arnaldi. Palla break. Ace al centro. Parità. Set-point. Dritto lungolinea set Arnaldi 6-3.

4° set

Inizia Aliassime che sembra risentire dell’infortunio. Due palle break Arnaldi. Dritto fuori e se ne va la prima. Ace del canadese sulla seconda. Dritto vincente 1-0. Arnaldi si è ripreso. Palla corta vincente e score in parità 1-1. Il canadese ha ritrovato la prima 2-1. Matteo show, serve and volley e gioco a zero 2-2. Meno brillante Felix sbaglia il dritto 0-15. Arnaldi a segno con il dritto 15-30. Servizio e dritto per il canadese 30 pari. Di nuovo prima vincente Aliassime resta avanti 3-2. Soffre Arnaldi sul primo punto poi tiene a 15 la battuta 3-3. Passaggio a vuoto di Aliassime, Arnaldi ne approfitta 0-40, tre palle break. Arriva il break 3-4. Si lotta ai vantaggi per confermare il break. Gioco da 14 punti Aliassime sbaglia lo smash, break confermato 5-3. Felix serve per restare nel set, ma il dritto non funziona più 0-30. Arnaldi aggressivo in risposta 0-40.

Tre set-point. Servizio vincente 30-40. Servizio e dritto, annullato anche il secondo. Ancora una prima. Parità. Doppio fallo. Set point. Si salva Felix. Parità. Esce il dritto di Arnaldi 4-5. Arnaldi al servizio per andare al quinto. Lungolinea vincente 15-0. Dentro con la prima 30-0. Palla corta vincente 3 set-point. Matteo tenta il serve and volley 40-15.

5° set

Inizia Aliassime servizio a zero 1-0. Servizio a zero anche per Matteo 1-1. Arnaldi sposta bene Aliassime 0-40. Tre palle break. Servizio e dritto annullata la prima 15-40. Risposta in rete 30-40. Arnaldi chiama a rete Aliassime che pasticcia con la volée. Break 1-2. Passante del canadese 0-15. Ace 15 pari. Arnaldi domina lo scambio 40-15. Dritto fuori 40-30. Rovescio in rete parità. Vantaggio Arnaldi. Prima vincente break confermato 3-1. Adesso è Aliassime in difficoltà 0-15. A rete il canadese 15 pari. Aggressivo e velocissimo Arnaldi 40 pari. Smorzata vincente di Felix che chiude il game a rete 2-3. Smorzata e contro smorzata. Arnaldi vola in campo 15-0. Seconda, Aliassime risponde profondo 15 pari. Scambio durissimo, Matteo accorcia, Aliassime lo punisce 15-30. Arnaldi mette fuori una volée fatta 15-40 due palle break. Annullata la prima. Dritto lungolinea per la seconda. Parità. Ancora una palla corta. Vantaggio Arnaldi. Scappa il dritto al canadese 4-2. Controlla lo scambio Matteo 15 pari. Ancora un palla corta 15-30. Risposta fuori 30 pari. Tracciante di risposta. Palla per il doppio break. Splendida volée di Aliassime. Parità. Ancora palla break. Sbaglia la smorzata il canadese. Doppio break 2-5. Arnaldi serve per il match. Aliassime rovescio in corridoio. Lungolinea vincente 30-0. Dritto in rete 40-0. Tre match-point. Esce il rovescio di Matteo 40-15. Smash di rimbalzo vincente 40-30. Risposta vincente. Parità. Dritto incrociato vincente. Match-point. Rovescio fuori di Auger. Arnaldi 6-2 gioco partita incontro.





da Parigi il nostro inviato Enrico Milani

