Rivelato il “partner segreto” di Sinner: Marcora lo ha aiutato durante la sospensione

A più di tre settimane dal ritorno ufficiale di Jannik Sinner al circuito, viene finalmente svelato chi è stato il suo compagno di allenamenti durante i tre mesi di sospensione. Il numero 1 del mondo ha condiviso il campo con Roberto Marcora, ex tennista professionista che ha raccontato i dettagli di questa collaborazione particolare a Tennistalker.

“Jannik e io abbiamo una buona relazione, e quando si è saputo della sua squalifica, gli ho scritto, scherzando, che sarei tornato in campo per lui. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo davvero,” ha rivelato Marcora. “Ho sentito un po’ di pressione per il suo ritorno perché se avesse perso il primo turno a Roma… come sparring partner avrei sbagliato tutto!”

Marcora ha spiegato come si è sviluppata questa collaborazione: “Sono andato per un periodo di un paio di settimane, o meglio un paio di blocchi di allenamento, quando lui non poteva ancora allenarsi nei circoli di tennis e con giocatori in attività.” Una situazione particolare che ha richiesto creatività e adattamento per permettere a Sinner di mantenere il ritmo durante la sospensione.

Il racconto di Marcora svela un aspetto umano e solidale del mondo del tennis. L’ex giocatore professionista ha risposto alla chiamata di Sinner in un momento delicato, aiutandolo a prepararsi per il ritorno quando le opzioni di allenamento erano limitate dalle restrizioni imposte dalla sospensione.

La scelta di Marcora come partner di allenamento si è rivelata azzeccata, considerando l’immediato impatto di Sinner al suo rientro. Il numero 1 del mondo ha raggiunto subito la finale degli Internazionali d’Italia, dimostrando di aver mantenuto un livello altissimo nonostante i tre mesi di stop forzato.

“Sentivo la responsabilità di aiutarlo a mantenere il livello,” ha aggiunto Marcora, evidenziando quanto fosse consapevole dell’importanza del suo ruolo in quel momento cruciale. La pressione di preparare il numero 1 del mondo per il ritorno alle competizioni ufficiali non deve essere stata da poco, ma i risultati hanno dato ragione a questa collaborazione.





Francesco Paolo Villarico