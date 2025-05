Rinderknech sul Philippe Chatrier: la palla corta con giro a 360° contro Sinner (Video)

Il match di primo turno del Roland Garros tra Jannik Sinner e Arthur Rinderknech ha regalato momenti spettacolari che hanno infiammato il pubblico parigino. Nonostante sulla carta la sfida sembrasse scontata, il francese ha saputo approfittare dell’occasione di giocare contro il numero 1 del mondo davanti ai suoi tifosi, regalando un colpo mai visto prima.

Il momento più spettacolare è arrivato quando Rinderknech ha eseguito una palla corta e, mentre Sinner correva verso la palla, ha compiuto un giro completo di 360 gradi su se stesso. Una giocata che ha probabilmente spiazzato l’italiano, che ha mandato la risposta fuori dal campo, ma soprattutto ha mandato in delirio gli spalti del Philippe Chatrier.

Il tennista francese ha dimostrato come anche nei match apparentemente più scontati si possano vivere piccoli momenti di puro spettacolo tennistico. Rinderknech, consapevole di giocare probabilmente la partita più importante della sua carriera contro il campione in carica degli Australian Open, ha voluto regalare ai suoi connazionali un momento indimenticabile.

Rinderknech is hysterical. I think there's a rule that all French tennis players have to have an immeasurable level of swag. pic.twitter.com/H8kNiiRGXz

— Dan Why-Ner (@ReallyDanWeiner) May 26, 2025