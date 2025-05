La giornata nera degli argentini a Roland Garros. Cerundolo: “Non avrò alcuna voglia di guardare qualcosa di tennis nei prossimi giorni”

Un lunedì nero quello del tennis argentino a Roland Garros 2025: cinque erano i tennisti albicelesti in campo nella seconda giornata dello Slam “rosso”, tutti sono stati eliminati. La stampa di Buenos Aires e dintorni non nasconde la delusione per questi risultati davvero a sorpresa in negativo, soprattutto le sconfitte dei due tennisti più attesi, Francisco Cerundolo e Sebastian Baez, due battute d’arresto molto pesanti. Baez, uno dei giocatori con il miglior rendimento in assoluto sulla superficie (anche se soprattutto in tornei di categoria 250 e 500), si è fatto rimontare due set da Miomir Kecmanovic, tennista di valore ma non esattamente un fighter. Troppi i 76 errori commessi dal n.38 ATP nelle quasi quattro ore di gioco, nelle quali è passato da condurre la partita a soffrire troppo le accelerazioni del serbo, finendo sconfitto. “Fa molto male, ovviamente, perdere così. E ancor di più perché non mi sento al 100% della forma fisica da qualche tempo” ha commentato Baez a La Nacion dopo la sconfitta. “Sono il primo che vuole vincere quando scende in campo. Sto attraversando un periodo difficile non lo nego. In questo sport non esiste pareggio, non importa quanto bene si giochi. Non me la sono cavata male nei primi due set ma non è bastato e ho perso la partita. I sentimenti negativi si accumulano”.

Se le sconfitte di Carabelli contro Munar (in buonissima forma nel 2025) e quella di Etcheverry contro Tsitsipas ci potevano stare, come anche quella della qualificata Riera contro Rybakina, la vera nota dolente è la battuta d’arresto imprevista e netta patita da Cerundolo, battuto in tre set dal bombardiere canadese Diallo. È un giocatore in ascesa Gabriel, forte di un servizio che può diventare incontenibile, ma su terra Francisco è uno di quelli più tosti e quest’anno sta vivendo una grande stagione, come conferma il suo nono posto nella Race stagionale. Per questo l’argentino era furibondo dopo la sconfitta. “Non ho alcuna voglia di parlare, perdonatemi” ha affermato Fran alla stampa nazionale dopo la durissima sconfitta. “Mi conosco, non avrò alcuna voglia di accendere il telefono o di guardare qualcosa che abbia a che fare con il tennis o il Roland Garros nei prossimi giorni. Ovviamente non è stato il debutto che volevo; nemmeno lontanamente. Penso che sia stata una brutta partita da parte mia, ma era molto difficile giocare contro un avversario che tira così forte in un campo così piccolo (si riferisce allo spazio dell’out, nel campo n.13 dell’impianto, ndr). Mi sentivo a disagio, non avevo molto spazio per muovermi, per correre, soprattutto per rispondere da dietro e aver più tempo per prenderla e iniziare uno scambio dalla difesa. Riconosco che Diallo non ha giocato affatto male, ma non è stata la partita che volevo. Ho avuto pochissime occasioni, sia sul 5-5 nel primo set che quando ho servito sul 2-1 nel secondo, e nonostante il mio pessimo gioco in quel game, non ho giocato poi così male, ma lui ha trovato alcuni punti molto buoni. Il campo era lento, anche il mio servizio non ha fatto molto”.

La sconfitta a sorpresa di Cerundolo rappresenta anche un discreto vantaggio per Dimitrov, visto che l’argentino stazionava in quella sezione del tabellone e rappresentava un potenziale avversario non facile, ma anche per Zverev, Medvedev e Djokovic. Il tennis argentino dominò a Roland Garros nel 2004, quando Gaudio sconfisse a sorpresa il più quotato connazionale Coria, in una finale tutta albiceleste, in un periodo nel quale i tennisti del paese mediamente ben figuravano a Roland Garros. Gli ultimi grandi risultati sono le semifinali di Schwartman nel 2020 (stoppato da Nadal) e Del Potro nel 2018 (sconfitto da Nadal), risultato che bissa quella del 2009 (battuto da Federer). Diverse le presenze ai quarti: Chela (2011), Del Potro (2012), Schwartzman (2018 e 2021) ed Etcheverry (2023). Quest’anno resta il solo Navone, e il lucky loser Gomez e JM Cerundolo a tenere in vita il tennis argentino nel torneo. Sarà dura arrivare in alto…

Marco Mazzoni