ITF Brescia e Otocec: I Main Draw

ITF BRESCIA(Ita 75k terra)

[1] Darja Semenistaja vs TBD

Nuria Brancaccio vs TBD

Jennifer Ruggeri vs Dominika Salkova

Wakana Sonobe vs [8] Sara Saito

[4] Astra Sharma vs Hanne Vandewinkel

Lanlana Tararudee vs Lola Radivojevic

TBD vs TBD

Gabriela Knutson vs [7] Tatiana Prozorova

[6] Julia Grabher vs TBD

Federica Urgesi vs Anouk Koevermans

Kyoka Okamura vs TBD

[3] Panna Udvardy vs TBD

[5] Sinja Kraus vs TBD

Xinxin Yao vs Angela Fita boluda

Katarina Zavatska vs Han Shi

Samira De stefano vs [2] Maja Chwalinska

[1] Barbora Palicovavs Eszter MeriYana Mordergervs Eva Guerrero alvarezMana Kawamuravs Laura SvatikovaMei Yamaguchivs [5] Sofia Costoulas

[4] Hina Inoue vs Carolyn Ansari

Denisa Hindova vs Salma Drugdova

Ziva Falkner vs Ekaterine Gorgodze

Alja Senica vs [8] Marina Bassols ribera

[7] Haruka Kaji vs Manca Pislak

Lara Schmidt vs Amarissa Kiara Toth

Anastasia Tikhonova vs Kristina Novak

Iva Primorac vs [3] Raluca Georgiana Serban

[6] Ekaterina Makarova vs Ela Nala Milic

Noma Noha akugue vs Ksenia Zaytseva

Pia Lovric vs Sada Nahimana

Elizabeth Mandlik vs [2] Lea Boskovic