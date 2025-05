Internazionali femminili di Brescia, ecco il main draw: Zavatska subito in campo per il tris. Italia super nelle qualifiche

La prima giornata è andata, ma il meglio deve ancora venire. Agli Internazionali femminili di Brescia – Carolina Zani Melanoma Foundation lo farà da martedì, quando sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 sarà la volta delle prime sfide del tabellone principale dell’edizione numero 16. A guidarlo la lettone Darja Semenistaja, una delle quattro giocatrici al via comprese fra le prime 150 della classifica mondiale. Sarà in campo mercoledì (contro una rivale proveniente dalle qualifiche), mentre toccherà subito ad altre tre delle prime otto teste di serie e soprattutto alla due volte campionessa in carica Katarina Zavatska, tornata in Castello per puntare al tris. Ad accompagnarla il connazionale Illya Marchenko, ex top-50 Atp oggi capitano della nazionale ucraina di Billie Jean King Cup. Il sorteggio l’ha accoppiata alla cinese Han Shi, avversaria martedì nel quinto incontro dalle 9, sul Campo Centrale che l’ha vista trionfare nel 2023 e nel 2024. Per la vincitrice un potenziale big match al secondo turno contro la mancina polacca Maja Chwalinska, seconda favorita del tabellone, che all’esordio sfida l’azzurra Samira De Stefano. È andata meglio alle altre due italiane in gara grazie alle wild card, Jennifer Ruggeri e Federica Urgesi, opposte rispettivamente alla ceca Dominika Salkova e all’olandese Anouk Koevermans. Nuria Brancaccio, unica azzurra ammessa di diritto nel main draw, ha invece pescato una qualificata, con la potenziale sfida alla n.1 del seeding in caso di successo di entrambe. Curiosità anche per il primo match a Brescia della 17enne giapponese Wakana Sonobe, n.2 del ranking mondiale under 18 e vincitrice a gennaio dell’Australian Open juniores. Nel pomeriggio di martedì se la vedrà con una connazionale, la n.8 del seeding Sara Saito.

Martedì a Brescia anche il turno decisivo delle qualifiche, scattate nella giornata di lunedì con numerose azzurre fra le protagoniste. Buona la prima per Aurora Zantedeschi, che agli Internazionali è campionessa in carica in doppio: la veronese aveva un impegno non banale contro la francese Aravane Rezai, ex n.15 Wta, capace – col suo tennis sempre in spinta – di metterla in seria difficoltà in un primo set lottato punto su punto. Ma l’azzurra, nona testa di serie delle qualificazioni, è stata brava a tenere i nervi saldi nel tie-break, quando dal 5-2 per la rivale ha infilato un parziale di cinque punti consecutivi, prendendosi un primo set determinante per sfiancare la resistenza della rivale, anche più del problema al collo che l’ha spinta a gettare la spugna nel secondo parziale, quando il punteggio recitava 7-6 3-0 per l’italiana. A separare la Zantedeschi dal main draw, martedì, la rediviva Kaja Juvan, che gioca ancora un tennis da top-100 e l’ha dimostrato dominando la sfida contro Parneet Kaur. Già certo l’ingresso nel main draw di almeno altre tre azzurre, in virtù dei derby al turno decisivo. Uno metterà di fronte Viola Turini (notevole il successo contro l’olandese Eva Vedder) e Arianna Zucchini; un altro Silvia Ambrosio e Alessandra Mazzola; un altro ancora Martina Colmegna (che ha eliminato per 6-3 7-5 la prima testa di serie Valeriya Strakhova) e Angelica Raggi. A una vittoria dalla qualificazione anche Jessica Bertoldo (a segno sulla n.6 In-Albon) e Diletta Cherubini. Martedì si parte alle 9, su tre campi: programma ricchissimo con 17 match tra qualificazioni, main draw e doppi. Ingresso gratuito.

RISULTATI

Qualifiche. Primo turno: Martina Colmegna (Ita) n. Valeriya Strakhova (Ukr) 6-3 7-5, Angelica Raggi (Ita) n. Elena Malygina (Est) 7-5 6-4, Caty McNally (Usa) n. Ines Ibbou (Alg) 6-1 6-3, Oana Georgeta Simion (Rou) n. Lavinia Luciano (Ita) 7-5 7-5, Viola Torinoni (Ita) n. Eva Vedder (Ned) 6-3 4-6 6-4, Arianna Zucchini (Ita) b. Beatrice Ricci (Ita) 6-2 6-4, Diletta Cherubini (Ita) n. Gloria Ceschi (Ita) 6-0 6-3, Carolina Alves (Bra) n. Verena Meliss (Ita) 7-5 6-3, Maria Josè Portillo Ramirez (Mex) n. Lucrezia Musetti (Ita) 6-4 6-3, Jessica Bertoldo (Ita) n. Ylena In-Albon (Sui) 6-3 7-6, Ekaterina Yashina n. Chiara Girelli (Ita) 6-3 7-5, Silvia Ambrosio (Ita) n. Bianca Maria Bissolotti (Ita) 6-1 6-1, Alessandra Mazzola (Ita) n. Camilla Gennaro (Ita) 6-1 6-0, Aurora Zantedeschi (Ita) b. Aravane Rezai (Fra) 7-6 3-0 ritiro, Kaja Juvan (Slo) b. Parneet Kaur (Ita) 6-0 6-0. Da completare: Jazmin Ortenzi (Arg) vs Katerina Tsygourova (Sui).