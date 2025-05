Dal Roland Garros: Parlano Giulio Zeppieri e Carlos Alcaraz (audio conferenza stampa completo di Zeppieri e video partita). Alcaraz “Mi aspettavo un livello peggiore, sono orgoglioso delle mie sensazioni”

Audio conferenza stampa integrale – Zeppieri



Domanda: Giulio, cosa pensi di questa partita, delle sensazioni avute in campo?

Zeppieri: Beh, chiaramente oggi è stata dura. Giocare contro Carlos qui, su questo campo, è complicatissimo. È numero due al mondo, è evidente la differenza che c’è stata in campo, però penso anche che ho avuto le mie occasioni (poche per la verità perchè lui ha giocato davvero bene), qualche buona sensazione c’è stata. Sicuramente potevo gestire meglio alcuni momenti chiave, però riparto da qui, cercando di migliorare quegli aspetti che oggi hanno fatto la differenza.

Domanda: Dal punto di vista fisico hai avuto difficoltà o è stata più una questione tecnica?

Zeppieri: Un po’ entrambe. Lui mette molta pressione fisicamente, e giocare contro di lui richiede un’intensità altissima per tutta la durata della partita. Poi ovviamente tecnicamente è davvero molto forte, sbaglia poco, tira sempre vicino alle righe e fa tanta pressione. Però è chiaro che a livello fisico devi essere al 110% se vuoi competere.

Domanda: Hai sentito molto la pressione di giocare su un campo così importante e contro un avversario come lui?

Zeppieri: All’inizio sicuramente un po’ sì. Entrare sul Suzanne-Lenglen, contro il numero due, non è semplice. Però poi, durante la partita, sono riuscito a concentrarmi meglio. Non penso che sia stata una questione di pressione mentale, quanto di qualità e intensità di gioco che lui mi ha imposto dall’inizio.

Domanda: Quali aspetti pensi di dover migliorare principalmente dopo questa partita?

Zeppieri: Sicuramente la gestione dei momenti importanti e l’approccio tattico a questo tipo di giocatori, che sono così aggressivi e veloci. Devo migliorare nel riuscire a variare più il gioco, essere più consistente e fisicamente più solido. La strada è lunga, ma ho la motivazione giusta per farlo.

Domanda: Cosa ti porti dietro da questa esperienza al Roland Garros?

Zeppieri: Sicuramente tanto entusiasmo. È stato importante qualificarmi e vivere questa esperienza, perché partite così ti danno una grande consapevolezza di quello che devi fare per migliorare. So che il percorso è ancora lungo, però esperienze così fanno crescere molto.

Ripartirò ora dai tornei del circuito challenger ormai il ranking protetto è quasi finito, speriamo di fare bene.

Alcaraz dopo il primo turno: “Mi aspettavo un livello peggiore, sono orgoglioso delle mie sensazioni”

Carlos Alcaraz ha commentato con soddisfazione il suo esordio vincente al Roland Garros 2025, dove ha sconfitto l’italiano Giulio Zeppieri con un netto 6-3, 6-4, 6-2. Il campione spagnolo si è detto sorpreso positivamente dal livello espresso in campo, superiore alle sue aspettative per un primo turno.

“Oggi è stata una grande partita. Mi sono sentito benissimo nel colpire la palla, nel muovermi. Penso che oggi tutto sia stato fantastico,” ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa. “Ovviamente mi aspettavo un livello peggiore per me, onestamente. Il primo turno di ogni torneo non è mai facile per adattare il proprio gioco alle condizioni e abituarsi. Sono davvero orgoglioso. È fantastico avere queste sensazioni al primo turno.”

Interrogato sulla possibilità di immaginare un futuro con 14 titoli al Roland Garros come Nadal, Alcaraz ha risposto con un sorriso: “Non posso, onestamente. Voglio dire, è qualcosa a cui non puoi pensare finché… solo un uomo al mondo è riuscito a farlo, e io non riesco a immaginarlo.”

Riguardo al prossimo avversario, che ama giocare le palle corte, Alcaraz ha scherzato: “Ovviamente studio un po’ i miei avversari. So che a Fabian piace giocare le palle corte. Quindi probabilmente ci metterò un’attenzione extra. Sarò pronto per quello. Cercherò di tenere le mie palle per metterlo in difficoltà a farle. Sarà una battaglia di palle corte, immagino. Ma vedremo. Sarà un match interessante.”

Il campione spagnolo ha poi parlato con affetto di Flavio Cobolli, reduce dal trionfo ad Amburgo: “È davvero carino, una persona davvero carina. Ha il livello per essere lì, davvero. Grande giocatore, anche. Ho avuto l’opportunità di allenarmi con lui un paio di volte. È venuto all’accademia per fare la pre-season lì per alcune settimane. Sono davvero, davvero felice per tutto quello che sta facendo ultimamente. Sono davvero felice per il suo titolo ad Amburgo di recente.”

Sul tennis di Cobolli, Alcaraz ha aggiunto: “È un giocatore davvero talentuoso. Ha mani davvero buone, un tocco davvero buono. Fisicamente è fantastico, anche. Si muove benissimo. Ha grandi colpi. Quello con cui aveva difficoltà era trovare i colpi giusti nel momento giusto. Probabilmente era un po’ inconsistente, come me a volte, ma penso che ci stia arrivando, e sta diventando un giocatore ancora migliore.”

Parlando della sua stagione altalenante, Alcaraz ha ammesso: “Tutti sappiamo che la mia stagione è stata una montagna russa, ottenendo risultati davvero buoni, poi perdendo al primo turno, poi vincendo di nuovo. Finora la mia stagione è stata una montagna russa. Ma adesso penso di aver trovato di nuovo un percorso davvero buono, e sto cercando di avere un livello davvero ottimo durante tutto il torneo.”

Il momento più toccante è arrivato quando ha parlato della cerimonia per Nadal: “Rafa è stato il mio idolo fin dall’inizio per la mia carriera, per il mio interesse nel tennis. Per me, poter guardare la sua ultima partita qui al Roland Garros e poter essere lì per quell’addio, ieri è stato un giorno davvero speciale. È stato emozionante ieri, vedere lui dire addio nel modo in cui l’ha fatto ieri è stato incredibile. Vedere il Big Four tutto insieme nel Philippe Chatrier è stato incredibile.”





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani