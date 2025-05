Paolini dopo il successo su Yuan: “Sono felice di come sono riuscita a tornare nel match” (audio conferenza stampa e video partita)

Audio conferenza stampa Paolini



Jasmine Paolini ha analizzato la sua vittoria contro Yue Yuan per 6-1, 4-6, 6-3 in una conferenza stampa dove ha mostrato tutta la sua sincerità nel descrivere un match caratterizzato da alti e bassi. La finalista dello scorso anno ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di reagire nei momenti difficili.

“Sì, ‘alti e bassi’ sono le parole giuste ed è stata una partita difficile,” ha esordito Paolini. “Sapete, il primo set è arrivato così velocemente per me, e poi la mia attenzione e intensità sono un po’ calate, ma sono felice di come sono riuscita a tornare nel match, soprattutto nel terzo, perché non è stato facile.”

Interrogata sul ritorno al Roland Garros da finalista dell’anno scorso, la toscana ha mostrato la maturità di chi ha imparato a gestire le aspettative: “Non lo so. Essere qui dopo la finale dell’anno scorso, ovviamente è speciale, ma allo stesso tempo sto cercando di mantenere basse le aspettative e di concentrarmi sulla partita che devo giocare. Oggi a volte funziona, a volte no. Questo è l’obiettivo, cercare di pensare al presente e a quello che arriva nella prossima partita.”

Riguardo al possibile timore che può incutere negli avversari, Paolini ha risposto con il sorriso: “Non lo so. Dobbiamo chiederlo alle mie avversarie, ma ovviamente sto giocando meglio rispetto forse all’anno scorso, e sapete, ho avuto quella stagione incredibile l’anno scorso, quindi sono arrivata qui forse con più risultati, più consistenza, anche. Ma allo stesso tempo, penso che ogni partita, sapete, sia difficile qui. È dura. Ma spero che, non so, in qualche modo salgano in campo e dicano, ‘Ok, oggi sarà dura’, ma non lo so. Non ho questa sensazione,” ha concluso sorridendo.

La domanda sui miglioramenti rispetto alla scorsa stagione ha fatto riflettere l’azzurra: “Non lo so. Questa è una domanda difficile, ma stiamo cercando di migliorare sempre. Stiamo cercando di dare il meglio in campo ogni volta. Non è facile, ma dall’anno scorso in questo periodo prima del Roland Garros, penso di aver avuto più consistenza durante la stagione, e penso che questa sia una delle cose che ti permette di giocare a questo livello, sapete, e questa è una delle più importanti per giocare sempre in qualche modo bene.”

Le parole di Paolini rivelano una tennista che ha imparato dalle esperienze passate, che sa gestire la pressione delle aspettative e che punta tutto sulla consistenza per mantenere il suo livello ai vertici del tennis mondiale. Un approccio maturo che potrebbe essere la chiave per ripetere o addirittura migliorare il risultato dello scorso anno.





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani