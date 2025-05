Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Lucrezia Stefanini subito eliminata. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

Il sogno di Lucrezia Stefanini si infrange al primo ostacolo del tabellone principale del Roland Garros. La tennista toscana, alla sua prima qualificazione a Parigi, è stata sconfitta dalla svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-4, 6-4 in un match durato un’ora e trentanove minuti che ha mostrato tanto carattere ma anche i limiti dell’azzurra sui palcoscenici più importanti.

La partita si è trasformata in una vera e propria battaglia di nervi, condizionata dai continui problemi al servizio di Stefanini. La fiorentina ha concesso ben dieci palle break alla svizzera, riuscendo a salvarne solo quattro e ottenendo appena il 41% dei punti con la prima di servizio. Numeri che raccontano le difficoltà tecniche dell’italiana, che pure ha dimostrato un carattere invidiabile lottando su ogni punto.

L’inizio del primo set ha subito messo in evidenza le fragilità di Stefanini, che ha perso il servizio nel terzo game. La reazione dell’azzurra è stata però immediata e convincente, con un controbreak a zero nel sesto gioco che ha ristabilito la parità sul 3-3. La gioia è durata poco: Teichmann ha immediatamente strappato nuovamente il servizio nel settimo game, portandosi in vantaggio decisivo. Stefanini ha mostrato orgoglio annullando due set point nel nono gioco, ma la svizzera ha comunque chiuso 6-4 nel game successivo.

Il secondo parziale ha regalato ancora più emozioni. Il copione iniziale ha visto Teichmann conquistare il break di apertura, ma Stefanini ha pareggiato i conti con un controbreak a zero. Una situazione che si è ripetuta identica tra il quinto e il sesto game, con la svizzera nuovamente avanti e l’italiana brava a recuperare immediatamente. Nel settimo game, però, Stefanini ha perso ancora una volta la battuta, e anche stavolta è arrivato il pronto controbreak dell’azzurra.

Il finale è stato crudele per la toscana. Stefanini ha subito un nuovo break a zero sul 4 pari, dimostrando ancora una volta quanto il servizio fosse il suo tallone d’Achille in questa partita. Nel decimo game è successo di tutto: l’italiana ha avuto anche una palla per l’ennesimo controbreak, ma al terzo match point Teichmann è riuscita a chiudere definitivamente i conti sul 6-4.

Per Stefanini resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto per la prima volta il tabellone principale del Roland Garros, traguardo che rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera.

GS Roland Garros Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 6 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 1 0 Vincitore: Aryna Sabalenka

Anastasia Pavlyuchenkova vs Qinwen Zheng



GS Roland Garros Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 4 3 Qinwen Zheng [8] Qinwen Zheng [8] 6 6 Vincitore: Qinwen Zheng

Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann



GS Roland Garros Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 6 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 5 2 0 Vincitore: Lorenzo Musetti

Ben Shelton vs Lorenzo Sonego (ore 20:15)



GS Roland Garros Ben Shelton [13] • Ben Shelton [13] 15 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 4

Zeynep Sonmez vs Elina Svitolina



GS Roland Garros Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 1 1 Elina Svitolina [13] Elina Svitolina [13] 6 6 Vincitore: Elina Svitolina

Giovanni Mpetshi perricard vs Zizou Bergs



GS Roland Garros Giovanni Mpetshi perricard [31] Giovanni Mpetshi perricard [31] 4 6 7 6 Zizou Bergs Zizou Bergs 6 3 6 4 Vincitore: Giovanni Mpetshi perricard

Frances Tiafoe vs Roman Safiullin



GS Roland Garros Frances Tiafoe [15] Frances Tiafoe [15] 6 7 6 Roman Safiullin Roman Safiullin 4 5 4 Vincitore: Frances Tiafoe

Jasmine Paolini vs Yue Yuan



GS Roland Garros Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 6 4 6 Yue Yuan Yue Yuan 1 6 3 Vincitore: Jasmine Paolini

Elmer Moller vs Tommy Paul



GS Roland Garros Elmer Moller Elmer Moller 7 2 3 1 Tommy Paul [12] Tommy Paul [12] 6 6 6 6 Vincitore: Tommy Paul

Diana Shnaider vs Anastasiia Sobolieva



GS Roland Garros Diana Shnaider [11] Diana Shnaider [11] 7 6 Anastasiia Sobolieva Anastasiia Sobolieva 6 2 Vincitore: Diana Shnaider

Donna Vekic vs Anna Blinkova



GS Roland Garros Donna Vekic [18] Donna Vekic [18] 7 5 7 1 Anna Blinkova Anna Blinkova 5 7 6 Vincitore: Donna Vekic

Tomas Machac vs Quentin Halys



GS Roland Garros Tomas Machac [21] • Tomas Machac [21] 30 5 Quentin Halys Quentin Halys 0 6

Mariano Navone vs Brandon Nakashima



GS Roland Garros Mariano Navone Mariano Navone 7 4 6 6 Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 6 6 1 2 Vincitore: Mariano Navone

Alex Michelsen vs Juan Manuel Cerundolo



GS Roland Garros Alex Michelsen [32] Alex Michelsen [32] 3 2 4 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 6 6 Vincitore: Juan Manuel Cerundolo

Nina Stojanovic vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Nina Stojanovic Nina Stojanovic 0 3 1 Amanda Anisimova [16] • Amanda Anisimova [16] 0 6 4 Vincitore: Amanda Anisimova

Marta Kostyuk vs Sara Bejlek



GS Roland Garros Marta Kostyuk [26] Marta Kostyuk [26] 3 1 Sara Bejlek Sara Bejlek 6 6 Vincitore: Sara Bejlek

Petra Kvitova vs Viktorija Golubic



GS Roland Garros Petra Kvitova Petra Kvitova 6 0 4 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 3 6 6 Vincitore: Viktorija Golubic

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata



GS Roland Garros Reilly Opelka Reilly Opelka 1 6 7 7 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 6 3 5 6 Vincitore: Reilly Opelka

Leyre Romero gormaz vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah



GS Roland Garros Leyre Romero gormaz Leyre Romero gormaz 7 6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 6 2 Vincitore: Leyre Romero gormaz

Emilio Nava vs Botic Van de zandschulp



GS Roland Garros Emilio Nava Emilio Nava 0 6 7 2 Botic Van de zandschulp • Botic Van de zandschulp 40 2 5 1

Peyton Stearns vs Eva Lys



GS Roland Garros Peyton Stearns [28] Peyton Stearns [28] 0 3 Eva Lys Eva Lys 6 6 Vincitore: Eva Lys

Alexandra Eala vs Emiliana Arango



GS Roland Garros Alexandra Eala Alexandra Eala 0 6 3 Emiliana Arango Emiliana Arango 6 2 6 Vincitore: Emiliana Arango

Valentin Royer vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Valentin Royer Valentin Royer 6 3 6 7 5 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 7 6 3 6 7 Vincitore: Daniel Elahi Galan

Kyrian Jacquet vs Nuno Borges



GS Roland Garros Kyrian Jacquet • Kyrian Jacquet 40 4 Nuno Borges Nuno Borges 40 2

Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic



GS Roland Garros Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 3 3 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 6 7 Vincitore: Hamad Medjedovic

Lucrezia Stefanini vs Jil Teichmann



GS Roland Garros Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 4 4 Jil Teichmann Jil Teichmann 6 6 Vincitore: Jil Teichmann

Fabian Marozsan vs Luca Nardi



GS Roland Garros Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 7 Luca Nardi Luca Nardi 2 3 6 Vincitore: Fabian Marozsan

Olga Danilovic vs Leylah Fernandez



GS Roland Garros Olga Danilovic Olga Danilovic 6 6 Leylah Fernandez [27] Leylah Fernandez [27] 3 1 Vincitore: Olga Danilovic

Victoria Mboko vs Lulu Sun



GS Roland Garros Victoria Mboko Victoria Mboko 6 7 Lulu Sun Lulu Sun 1 6 Vincitore: Victoria Mboko

Dayana Yastremska vs Destanee Aiava



GS Roland Garros Dayana Yastremska Dayana Yastremska 7 6 Destanee Aiava Destanee Aiava 5 1 Vincitore: Dayana Yastremska

Vit Kopriva vs Thiago Monteiro



GS Roland Garros Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 4 6 6 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 4 3 6 7 1 Vincitore: Vit Kopriva

Jenson Brooksby vs Jaime Faria



GS Roland Garros Jenson Brooksby • Jenson Brooksby 0 6 3 0 Jaime Faria Jaime Faria 0 1 6 0

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate



GS Roland Garros Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 6 Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 4 2 2 Vincitore: Marton Fucsovics

Thiago Agustin Tirante vs Damir Dzumhur



GS Roland Garros Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 4 3 5 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 6 6 7 Vincitore: Damir Dzumhur

Iva Jovic vs Renata Zarazua



GS Roland Garros Iva Jovic Iva Jovic 40 6 5 4 Renata Zarazua • Renata Zarazua 0 3 7 4

Laura Siegemund vs Anna Bondar



GS Roland Garros Laura Siegemund Laura Siegemund 6 3 Anna Bondar Anna Bondar 7 6 Vincitore: Anna Bondar

Pablo Carreno busta vs Francisco Comesana



GS Roland Garros Pablo Carreno busta Pablo Carreno busta 6 7 7 Francisco Comesana Francisco Comesana 2 6 5 Vincitore: Pablo Carreno busta

Benjamin Hassan vs Matteo Gigante



GS Roland Garros Benjamin Hassan Benjamin Hassan 4 2 0 Matteo Gigante Matteo Gigante 6 6 6 Vincitore: Matteo Gigante

Anastasia Potapova vs Linda Noskova