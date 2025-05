Challenger 75 Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md c’è anche Federico Arnaboldi. 9 azzurri nelle quali

Challenger 75 Vicenza – Tabellone Principale – terra

(1) Chun-Hsin Tseng vs Murkel Dellien

Filip Cristian Jianu vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (8) August Holmgren

(3) Chris Rodesch vs (Alt) Mathys Erhard

Qualifier vs Qualifier

Facundo Mena vs Jozef Kovalik

Yu Hsiou Hsu vs (7) Federico Arnaboldi

(6) Lukas Neumayer vs Rodrigo Pacheco Mendez

Gauthier Onclin vs Timofey Skatov

Luka Pavlovic vs (WC) Luca Castagnola

Alejandro Moro Canas vs (4) Ignacio Buse

(5) Duje Ajdukovic vs (Alt) Oriol Roca Batalla

(Alt) Viktor Durasovic vs Adolfo Daniel Vallejo

(WC) Francesco Maestrelli vs (WC) Lorenzo Carboni

(Alt) Abdullah Shelbayh vs (2) Jerome Kym

(Alt) (1) Shintaro Mochizukivs Marco CecchinatoMatthew Dellavedovavs (8) Stefano Travaglia

(Alt) (2) Coleman Wong vs (JR) Andres Santamarta Roig

(WC) Jeremy Gschwendtner vs (11) Giovanni Fonio

(Alt) (3) Borna Gojo vs (WC) Alessandro Battiston

Stefano Napolitano vs (9) Gonzalo Bueno

(Alt) (4) Ivan Gakhov vs Sandro Kopp

Gabriele Piraino vs (12) Joel Schwaerzler

(5) Rei Sakamoto vs Martin Klizan

Max Wiskandt vs (10) Justin Engel

(6) Enrico Dalla Valle vs (WC) Federico Bondioli

(WC) Massimo Giunta vs (7) Nicolai Budkov Kjaer

Campo Centrale – ore 10:00

Campo 1 – ore 10:00

Campo 5 – ore 10:00

