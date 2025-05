Sinner Inizia la campagna parigina: allenamenti al Roland Garros tra lavoro e sorrisi. Rinderknech scalda l’ambiente per il primo turno. Momento surreale ad Amburgo: la pallina colpisce Darderi nelle parti intime (Video)

Jannik Sinner ha dato ufficialmente il via alla sua “campagna” a Parigi. Il numero uno del mondo è arrivato in mattinata ai campi del Roland Garros e ha iniziato i propri allenamenti in vista dell’inizio dello Slam francese, previsto per domenica 25 maggio.

Reduce dalla finale persa a Roma contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del ranking, l’altoatesino vuole portarsi con sé gli insegnamenti di quel confronto per evolvere nel proprio tennis. Tornato a competere proprio al Foro Italico dopo tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”, Jannik si è presentato sulla terra rossa parigina con tanta voglia di fare e soprattutto molto rilassato e tranquillo.

Clima disteso e battute con Monfils

A testimoniare il clima sereno non sono mancate le battute scherzose con il francese Gael Monfils, che ha accolto Jannik con un caloroso abbraccio. L’atmosfera rilassata è un segnale positivo per l’azzurro, che sembra aver metabolizzato al meglio il ritorno alle competizioni dopo il periodo di sospensione.

L’allenamento si è svolto dalle 18:30 alle 20:00 con l’australiano Jordan Thompson, permettendo a Sinner di mettersi alla prova in tutti i fondamentali e di capire anche le caratteristiche della terra francese. Una superficie che, stando a quanto riportano i giocatori, risulta più veloce di quella della Città Eterna e quindi si può immaginare più adatta alle caratteristiche di gioco del pusterese.

Rinderknech scalda l’ambiente per il primo turno

Intanto, Arthur Rinderknech ha avuto la sfortuna che nessuno avrebbe voluto: affrontare Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros 2025. Tuttavia, il francese avrà il pubblico locale dalla sua parte e lo ha voluto sottolineare con una curiosa e divertente reazione al sorteggio.

“Oh, mio Dio! Chi dobbiamo affrontare?”, ha esclamato Arthur, che ha chiesto a un account dedicato al supporto dei tennisti francesi di essere presente al match. Quando gli è stato suggerito di spostare la partita al Campo 14 per avere un’atmosfera più assordante, Rinderknech ha rillanciato menzionando la Federazione Francese e aderendo alla richiesta, scaldando così un po’ l’atmosfera del match.

Si preannuncia un esordio che promette scintille, con Sinner che dovrà fare i conti non solo con un avversario motivato dal giocare in casa, ma anche con un pubblico che si preannuncia particolarmente caloroso.

I tennisti e i raccattapalle sono abituati a lasciare aneddoti per il ricordo. Il fatto di stare così vicini durante tanto tempo e la concentrazione che entrambi mantengono ha creato una scena surreale nel duello tra Luciano Darderi e Andrey Rublev nei quarti dell’ATP 500 di Amburgo.

L’italiano stava ricevendo le palline per servire, ma era così concentrato sulla partita che non si è accorto di come una delle palle lo abbia colpito nelle parti intime. L’episodio ha provocato le risate degli spettatori sugli spalti e anche dello stesso giocatore e del raccattapalle, anche se l’italo-argentino ha avuto alcuni secondi di dolore e sofferenza.

Un momento che ha alleggerito la tensione del match tra due giocatori impegnati in una battaglia intensa per un posto in semifinale. La capacità di sorridere anche in situazioni del genere dimostra lo spirito sportivo di Darderi, che nonostante il momentaneo fastidio è riuscito a vedere il lato divertente dell’accaduto insieme al pubblico presente.





Francesco Paolo Villarico