ATP 500 Amburgo: Flavio Cobolli in semifinale. Ora la sfida con Tomas Martin Etcheverry (Video)

Flavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali dell’ATP 500 di Amburgo battendo Roberto Bautista Agut con un convincente 7-6 (4), 6-0. L’azzurro ha messo in mostra un tennis di alto livello, soprattutto nel secondo set dove ha letteralmente dominato l’esperto spagnolo.

Il primo parziale si è rivelato equilibrato, con entrambi i giocatori solidi al servizio, con Cobolli che però ha mancato un vantaggio di 5 a 3 commettendo doppio fallo sulla palla break quando era sul 5 a 4. Flavio ha saputo fare la differenza nei momenti decisivi del tiebreak, aggiudicandosi il parziale e prendendo fiducia per il prosieguo dell’incontro.

Nel secondo set è emersa tutta la qualità del tennis dell’italiano, che ha annientato Bautista Agut non concedendogli nemmeno un game. Una prestazione perfetta che testimonia la crescita del giovane tennista romano e la sua capacità di elevare il livello nei momenti cruciali.

Si tratta della quarta semifinale in carriera per Cobolli e della seconda in un torneo ATP 500. Domani l’azzurro affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry per conquistare un posto nella sua prima finale di un ATP 500, un traguardo che rappresenterebbe un ulteriore step importante nella sua carriera.

🌦️ ATP 500 Hamburg Quarti di Finale Superficie: Terra battuta Meteo oggi (22 Mag 2025): Rovesci, massima 12 °C, minima 5 °C 🌦️ Cobolli Flavio

Data di nascita: 6.5.2002

Altezza: –

Peso: 71 kg

Mano: destra

Indoor: 0/2

Terra battuta: 10/5

Erba: –

Cemento: 4/8 Bautista-Agut Roberto

Data di nascita: 14.4.1988

Altezza: 183 cm

Peso: 75 kg

Mano: destra

Indoor: 0/1

Terra battuta: 6/5

Erba: –

Cemento: 1/6 2° inc. ore 12

ATP Hamburg Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 0 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* df 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1