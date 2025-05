Berrettini rinuncia a Roland Garros

A poche ore dal sorteggio di Roland Garros, arriva la notizia del forfait di Matteo Berrettini. Il campione romano ha deciso di saltare il torneo dei Bois de Boulogne per i postumi dell’infortunio muscolare sofferto al Masters 1000 di Madrid e che l’ha penalizzato anche a Roma. Dopo il ritiro contro Ruud al Foro Italico, Matteo era parso davvero affranto, quasi in lacrime, consapevole del nuovo stop in un momento a dir poco cruciale della stagione. Sarebbe stato testa di serie n.28.

Berrettini non giocherà quindi a Parigi per il quarto anno consecutivo. La sua ultima apparizione risale al 2021, quando mise alla frusta il futuro campione Novak Djokovic in una partita serale a dir poco rocambolesca (l’incontro fu sospeso alle ore 23 per le norme sul pubblico, costretto a lasciare l’impianto per la pandemia, stoppando l’ottimo momento dell’azzurro, poi sconfitto dal serbo).

Matteo ha avvertito un problema muscolare nell’incontro vinto contro Marcos Giron a Madrid. Tuttavia l’infortunio non era così grave da forzarne il ritiro immediato: ha provato a giocare il turno successivo ma, dopo aver perso il primo set contro Draper, ha scelto di ritirarsi. Troppa la sua voglia di tornare a giocare a Roma, nonostante condizioni non perfette. Un esordio vincente, ma non facile viste le sue condizioni, contro il britannico Fearnley e quindi ha provato a competere contro Ruud, ma si è fermato quando era sotto per 7-5 2-0.

Il 29enne romano approfitterà dello stop per cercare di ritrovare il massimo della salute per i tornei su erba, probabilmente la parte più importante della sua stagione visto i grandissimi risultati ottenuti in carriera. Auguriamo a Matteo un pronto recupero

Marco Mazzoni