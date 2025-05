Jelena Dokic rivela: “È morto mio padre Damir. Nonostante i nostri problemi è un lutto difficile e complicato”

“Mio padre è mancato nelle ultime ore del 16.05.2025”. Così Jelena Dokic, ex n.4 del mondo e semifinalista a Wimbledon, inizia un lungo e accorato post social nel quale rivela la scomparsa di papà Damir, personaggio assai discusso nel mondo del tennis e non solo. Damir infatti portò la figlia, piccolissima, dalla ex Jugoslavia in Australia, con l’obiettivo di farne una campionessa di tennis. A ogni costo. Fu il classico padre padrone, arrivando ad eccessi inaccettabili, come maltrattare ripetutamente la figlia dopo le sconfitte e comportandosi malissimo anche con tutto l’ambiente del tennis, dal quale fu allontanato a più riprese e quindi totalmente bannato. Un primo episodio deplorevole avvenne nel 2000, a US Open, dove se la prese tutti i presenti nella lounge dopo aver scaraventato a terra un piatto di pesce, urlando che il costo di 10 dollari era un furto per quella schifezza, perdendo del tutto il controllo e così venendo così allontanato dal torneo. Anche a Wimbledon fu cacciato in un’edizione, perdendo il controllo e arrivando ad affermare che la figlia fosse stata rapita. Fu addirittura incarcerato nel 2009 per aver minacciato l’ambasciatore australiano in Serbia con una granata a mano.

Jelena si allontanò dal padre e non ne volle più sapere di lui per moltissimi anni. Nel post Instagram con il quale annuncia la morte del padre, la tennista ha inserito una foto dei lei bambina insieme a Damir. “Come sapete, il mio rapporto con mio padre è stato difficile e doloroso, con un un sacco di storie. Nonostante tutto e per quanto difficile possa essere, tanto che negli ultimi 10 anni il nostro rapporto è stato persino inesistente e privo di qualsiasi comunicazione, non è mai facile perdere un genitore e un padre, anche uno da cui ci si è allontanati. La perdita di un genitore da cui ci si è allontanati porta con sé un dolore difficile e complesso.”

Jelena, oggi 42enne e attiva come commentatrice in occasione dei grandi tornei, in carriera ha vinto sei titoli WTA. Nella sua autobiografia del 2017, “Unbreakable”, raccontò alcuni dei momenti più drammatici della difficilissima convivenza con il padre, come quando scappò di casa nel cuore della notte con solo una valigia e la borsa delle racchette, un paio di mesi dopo aver ceduto tutti i suoi guadagni a Damir.

“È la fine di un capitolo e della vita come la conosco. Provo molte emozioni e sentimenti contrastanti e complessi. Per la fine di questo capitolo, scelgo di concentrarmi su un bel ricordo come questa foto. E come sempre, e soprattutto, è importante per chi sono come persona e per ciò che voglio rappresentare, ovvero rispetto, grazia, gentilezza, dignità ed empatia. Per ora, mi fermo qui.” così si chiude il post social.

Damir è stato un personaggio difficile, ingombrate e con scatti d’ira irrefrenabili. Si era autoproclamato veterano della guerra d’indipendenza croata, in cui combatté dalla parte dei serbi, e affermava di aver inventato un brandy di altissima qualità, fatto di prugne e pere. Non è stata rivelata al momento la causa della sua morte.

Marco Mazzoni