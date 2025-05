Challenger 50 Tiblisi: Cinà vola in Semifinale a Tbilisi: superato Coulibaly in due set (Video)

Federico Cinà si qualifica per le semifinali del Challenger di Tbilisi battendo Eliakim Coulibaly (Costa d’Avorio) per 6-4, 7-6(4) sui campi in cemento della capitale georgiana. Il tennista italiano, numero 323 del ranking, ha avuto la meglio sull’ivoriano classificato 272 in un match caratterizzato da una rimonta nel secondo set.

Dopo aver conquistato il primo parziale per 6-4, Cinà ha dovuto fare i conti con un momento difficile nel secondo set, trovandosi sotto 3-5. L’italiano è riuscito a recuperare lo svantaggio e a portare il set al tie-break, dove ha dimostrato buona tenuta mentale.

Nel tie-break decisivo, Cinà si è trovato inizialmente in svantaggio 0-4, ma ha saputo ribaltare la situazione chiudendo per 7-4 e conquistando così il passaggio del turno.

In semifinale, l’azzurro affronterà il vincitore del match tra Glinka e la testa di serie numero 4 Purtseladze. Si tratta di un buon risultato per Cinà nel circuito Challenger, che gli permette di continuare la sua corsa nel torneo georgiano.