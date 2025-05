Laver Cup: nel 2026 torna all’O2 Arena di Londra

Per la prima volta nella sua storia, la Laver Cup torna in una città e sede già visitata. Dopo San Francisco, sarà nuovamente Londra presso la O2 Arena ad ospitare nel 2026 la ricca e fascinosa esibizione a squadre. Le date sono il weekend 25-27 settembre 2026, con il team blu dei giocatori europei opposto a quello rosso del resto del mondo. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale dell’evento, organizzato fin dalla sua ideazione da Team 8, gruppo guidato dal manager Tom Godsick, stretto collaboratore di Roger Federer.

Quella 2026 sarà la nona edizione dell’evento e proprio a Londra nel settembre del 2022 si consumò il ritiro di Federer, con un ultimo incontro in doppio insieme all’amico e grande rivale Rafael Nadal sotto il tetto della O2 Arena.

“Sebbene la tradizione della Laver Cup è quella di provare una nuova città ogni anno, la risposta di Londra – da parte di tifosi, partner e giocatori – è stata davvero eccezionale. La voglia di vedere il ritorno della Laver Cup era impossibile da ignorare e siamo entusiasti di riportare ancora una volta questo evento tennistico alla O2 Arena”, così afferma Godsick nel comunicato che annuncia la sede per l’anno prossimo.

Anche Federer, ideatore dell’evento, non vede l’ora di tornare dove ha disputato il suo ultimo incontro. “La mia ultima partita nel 2022 è stata ricca di emozioni e ricordi indimenticabili. Essere circondato dai miei compagni di squadra, che erano anche i miei più grandi rivali, è stato tutto ciò che avrei potuto desiderare”, afferma lo svizzero. “Non vedo l’ora di tornare in un luogo così significativo, questa volta da tifoso, e di vivere ancora una volta l’incredibile atmosfera della Laver Cup”.

Nata nel 2017, la Laver Cup fu disputata per la prima volta a Praga, quindi l’alternanza tra una sede in Europa e a seguire una in un’altra città del resto del mondo – seguendo la logica della Ryder Cup di golf, a cui si ispira – l’ha portata a Chicago (2018), Ginevra (2019), Boston (2021, non si è giocato nel 2020 per la pandemia di Covid-19), Londra (2022), Vancouver (2023), e Berlino (2024). Nelle sette edizioni disputate, il Team Europe ha trionfato per 5 volte, contro le due dei “rossi” del resto del mondo. Al Chase Center di San Francisco si svolgerà il prossimo settembre l’ottava edizione. Confermata la presenza di Alcaraz, Zverev, Rune, Shelton, Paul, Fritz e del giovanissimo brasiliano Fonseca.

Marco Mazzoni