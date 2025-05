Ottimo avvio per gli italiani al Future “Città di Cervia”

E’ scattato il tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future “Città di Cervia” (30.000 dollari, terra) sui campi della Polisportiva 2000. Un primo turno molto positivo per i colori azzurri, seguiti sugli spalti da un pubblico molto numeroso.

Parte alla grande Carlo Alberto Caniato: l’allievo dell’Accademia del Villa Carpena, entrato con una wild-card, ha giocato un match molto solido prevalendo su Samuele Pieri e dando così continuità al bel momento che l’ha portato a superare il primo turno in doppio al Foro Italico in coppia con Federico Bondioli.

Giornata positiva, come detto, per il tennis azzurro, che porta al secondo turno anche Facundo Juarez, l’altoatesino Alexander Weis e Michele Ribecai che ha travolto l’ucraino Georgii Kravchenko. Bel match tra Giovanni Oradini ed un altro giocatore che alla Polisportiva 2000 Cervia gioca praticamente in casa, il riminese Manuel Mazza. Ha vinto il 27enne di Rovereto un equilibrato, deciso su poche palle, nel quale Oradini è stato più efficace nei momenti decisivi. Nel tardo pomeriggio è uscito di scena l’unico cervese doc impegnato sui campi della Polisportiva 2000, Daniel Bagnolini, estromesso da uno dei favoriti, Samuel Vincent Ruggeri.

Risultati del primo turno:

Singolare:

– Carlo Alberto Caniato (wild-card)-Samuele Pieri (wild-card) 7-5, 6-3

– Facundo Juarez-Dennis Novak (Aut, n.3) 6-3, 7-5

– Alexander Weis (n.8)-Silvio Mencaglia (lucky-loser) 6-1, 6-3

– Michele Ribecai (qualificato)-Georgii Kravchenko (Ukr, qualificato) 6-1, 6-1

– Giovanni Oradini-Manuel Mazza 7-5, 6-4

– Samuel Vincent Ruggeri (n.6)-Daniel Bagnolini 6-2, 6-1

Doppio, 1° turno:

– Ovcharenko-Perin (Ukr-Ita) b. Bronzetti-Minighini 7-6 (3), 7-6 (3)

– Forti-Masur (Ita-Ger) b. Battiston-Ricci 6-0, 6-1

– Virgili-Potenza (n.2) b. Cattaneo-Angelini 6-3, 6-1

L’arbitro Bernardes ospite alla Polisportiva 2000

Intanto è in programma domani (mercoledì, dalle 18) un interessante incontro alla Polisportiva 2000 Cervia: sarà ospite del Club cerverse per un talk aperto a tutti l’arbitro di sedia brasiliano Carlos Bernardes, un vero monumento nel circuito mondiale.

Durante il Roland Garros 2006 è stato il primo sudamericano a fare da giudice di sedia in un torneo dello Slam e nella stessa stagione ha arbitrato la finale degli US Open tra Roger Federer e Andy Roddick. Vanta due altre presenze in finali Slam, agli US Open 2008 e a Wimbledon 2011, ha inoltre ricoperto lo stesso ruolo alle Olimpiadi e alle Atp Finals.