Scacco matto al proprio passato: la nuova strategia di Medvedev per tornare al vertice

L’improvvisa caduta al di fuori della top-10 mondiale ha segnato un problema nella carriera di Daniil Medvedev, aprendo interrogativi sul futuro di uno dei tennisti più originali dell’ultimo decennio. Quel giocatore capace di destabilizzare i migliori al mondo con un tennis alieno – tanto da conquistare il numero 1 del ranking, uno Slam e molteplici Masters 1000 – sembra oggi in cerca della formula perduta.

A pochi giorni dall’inizio del Roland Garros 2025, il russo ha concesso un’intervista al portale Championnat, offrendo uno spaccato della sua attuale condizione tecnica e mentale, tra lucida analisi e cauta speranza.

“Contrariamente a quanto si possa pensare, ritengo che il mio rendimento sulla terra battuta non sia stato affatto negativo”, ha rivelato Medvedev con sorprendente ottimismo. “Ho conquistato vittorie significative contro specialisti della superficie e ho ceduto solo a rivali d’élite nel loro momento migliore. Per rientrare in top-5 dovrò necessariamente iniziare a batterli, ma la strada è quella giusta. I dati statistici confermano un paradosso: negli ultimi due anni il mio tennis sulla terra è stato qualitativamente superiore rispetto a quello espresso sul cemento”.

Il nodo cruciale della crisi di Medvedev sembra risiedere nell’evoluzione che il tennis ha subito negli ultimi anni. Le nuove generazioni paiono aver decifrato quel tennis così peculiare, basato su traiettorie piatte, scelte controintuitive e geometrie disarmoniche che avevano destabilizzato anche i migliori. A questo si aggiunge un fattore tecnico che il russo non nasconde.

“Le caratteristiche delle palle utilizzate nei tornei sono diventate un problema per il mio gioco”, spiega l’ex numero uno. “Nei momenti d’oro della mia carriera costruivo tutto sul contrattacco, soprattutto in risposta. La mia capacità di sfruttare la potenza dell’avversario veniva esaltata da palle veloci, mentre oggi la tendenza alla ralentizzazione mi penalizza, dato che fatico a generare potenza autonomamente”.

Nonostante questo, Medvedev intravede nella difficoltà un’opportunità di crescita: “Paradossalmente, sento che le soluzioni che sto cercando sulla terra battuta potrebbero essere la chiave per ritrovare il mio miglior livello anche sulle altre superfici. Il mio obiettivo concreto è diventare competitivo contro specialisti come Ruud o Musetti, e sono convinto di poterci riuscire continuando su questa strada”.

Al Roland Garros 2025, torneo dove non è mai andato oltre i quarti di finale (raggiunti nel 2021), Medvedev si presenterà senza i riflettori puntati addosso, una condizione che potrebbe paradossalmente favorirlo. Partirà come undicesima testa di serie, un posizionamento che potrebbe portarlo a confrontarsi negli ottavi con Draper, Djokovic, Ruud o Musetti – un esame di maturità che potrebbe segnare il punto di svolta della sua stagione.

In un’epoca in cui il tennis premia sempre più la potenza fisica e l’esplosività atletica, la sfida per Medvedev sarà reinventare la sua unicità senza snaturarla, adattando quel tennis anticonvenzionale che lo aveva reso un enigma irrisolvibile per i suoi avversari. Come un maestro di scacchi che, dopo aver visto decifrate le sue mosse migliori, deve escogitare nuove strategie per sorprendere gli avversari.

Il Roland Garros si trasforma così in un banco di prova non solo sportivo ma anche esistenziale per un tennista che, a 29 anni, si trova a un bivio: reinventarsi o rassegnarsi al declino. E dalla determinazione che traspare dalle sue parole, Medvedev sembra aver scelto senza esitazioni la prima strada.





