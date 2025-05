Una TV su due sintonizzata su Sinner-Alcaraz: numeri storici per la finale di Roma

La finale degli Internazionali d’Italia 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha fatto registrare numeri straordinari in termini di audience televisiva, confermando l’enorme interesse che il tennis italiano sta generando nel pubblico nazionale.

Il match, trasmesso in diretta dalle 17:19 alle 19:15, è stato seguito su Rai da ben 4.885.000 spettatori, raggiungendo uno share impressionante del 37.7%. A questi dati vanno aggiunti quelli di Sky Sport, che assommano altre 1.100.000 persone con uno share dell’8,5%. Il computo totale arriva quindi a 5.985.000 spettatori con uno share complessivo del 46,2% – praticamente una TV su due sintonizzata sulla sfida tra il numero uno del mondo azzurro e il campione spagnolo.

Poiché in questi numeri non è indicato il dato di chi ha visto l’incontro tramite RaiPlay, SkyGo o Now, non è difficile ritenere che la quota dei 6 milioni sia stata ampiamente superata, facendo della finale maschile degli Internazionali il secondo match più visto nella storia dell’Auditel.

Anche i programmi di analisi pre e post partita hanno ottenuto un ottimo riscontro, con 3.091.000 spettatori e uno share del 24.2%. Un’ulteriore conferma dell’attenzione che il pubblico italiano sta riservando al tennis e in particolare alle imprese di Jannik Sinner.

Questi dati rappresentano un vero e proprio record per una finale degli Internazionali d’Italia, superando di gran lunga i numeri delle edizioni precedenti. La combinazione tra la presenza del numero uno italiano in finale e il fascino della sfida contro Alcaraz, considerata ormai come la nuova grande rivalità del tennis mondiale, ha creato un evento televisivo di portata eccezionale.

Il risultato di ascolto assume un valore ancora più significativo considerando che si trattava di una domenica pomeriggio di maggio, periodo tradizionalmente caratterizzato da una minore presenza di spettatori davanti alla tv.

Numeri che confermano la crescita esponenziale della popolarità del tennis in Italia, trainata dai successi di Sinner ma anche dalle recenti imprese di altri azzurri come Jasmine Paolini, vincitrice del torneo femminile. Un fenomeno che sta portando questo sport a livelli di interesse paragonabili a quelli del calcio, tradizionalmente lo sport più seguito nel nostro paese.

L’effetto Sinner continua dunque a manifestarsi non solo in termini sportivi ma anche mediatici, con ripercussioni positive per tutto il movimento tennistico italiano alla vigilia del Roland Garros, secondo Slam stagionale che prenderà il via tra pochi giorni.





Francesco Paolo Villarico