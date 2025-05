Roland Garros- Qualificazioni: Il programma di Lunedì 19 Maggio 2025. In campo 4 azzurri

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Xinxin Yao vs Bianca Andreescu

Laura Pigossi vs Fiona Ferro

Arthur Bouquier vs Federico Coria

Fabio Fognini vs Nicolas Moreno de alboran

Court 14 – Ore: 10:00

Petra Martic vs Carole Monnet

Nishesh Basavareddy vs Andrea Collarini

Brandon Holt vs James Trotter

Tim Van rijthoven vs Sascha Gueymard wayenburg

Jenny Lim vs Ena Shibahara

Court 7 – Ore: 10:00

Yuta Shimizu vs Kimmer Coppejans

Gregoire Barrere vs Dalibor Svrcina

Constant Lestienne vs Roman Andres Burruchaga

Manon Leonard vs Lucrezia Stefanini

Han Shi vs Julie Belgraver

Court 6 – Ore: 10:00

Coleman Wong vs Bernard Tomic

Lola Radivojevic vs Jessika Ponchet

Kyrian Jacquet vs Taro Daniel

Mae Malige vs Federico Gomez

Court 2 – Ore: 10:00

Nao Hibino vs Andrea Lazaro garcia

Vilius Gaubas vs Duje Ajdukovic

Varvara Lepchenko vs Taylah Preston

Yuliia Staodubtseva vs Hanne Vandewinkel

Harriet Dart vs Anastasiia Sobolieva

Court 3 – Ore: 10:00

Elmer Moller vs Facundo Bagnis

Iryna Shymanovich vs Maddison Inglis

Jana Fett vs Priscilla Hon

Arina Rodionova vs Tereza Valentova

Martin Landaluce vs Murkel Dellien

Court 4 – Ore: 10:00

Lauren Davis vs Marina Stakusic

Carson Branstine vs Whitney Osuigwe

Jason Kubler vs Alejandro Moro canas

Benjamin Hassan vs Pavel Kotov

Aoi Ito vs Petra Marcinko

Court 5 – Ore: 10:00

Beibit Zhukayev vs Zachary Svajda

Kristina Dmitruk vs Sijia Wei

Colton Smith vs Stefano Napolitano

Dominika Salkova vs Tamara Zidansek

Celine Naef vs Joanna Garland

Court 8 – Ore: 10:00

Ethan Quinn vs Mark Lajal

Ella Seidel vs Stefanie Voegele

Antonia Ruzic vs Hina Inoue

Guy Den ouden vs Lukas Klein

Alexander Shevchenko vs Shintaro Mochizuki

Court 9 – Ore: 10:00

Matteo Gigante vs Jerome Kym

Sayaka Ishii vs Panna Udvardy

Khumoyun Sultanov vs Albert Ramos-vinolas

Mona Barthel vs Sara Bejlek

Court 10 – Ore: 10:00

Louisa Chirico vs Tamara Korpatsch

Rebeka Masarova vs Lina Glushko

Maximilian Marterer vs Edas Butvilas

Aliaksandra Sasnovich vs Tatiana Prozorova

Court 11 – Ore: 10:00

Murphy Cassone vs August Holmgren

Rodrigo Pacheco mendez vs Alvaro Guillen meza

Nina Stojanovic vs Victoria Jimenez kasintseva

Dalma Galfi vs Ana Bogdan

Court 12 – Ore: 10:00

Sofia Costoulas vs Yara Bartashevich

Pablo Llamas ruiz vs Alex Bolt

Oksana Selekhmeteva vs Kyoka Okamura

Ignacio Buse vs Yannick Hanfmann

Court 13 – Ore: 10:00

Juan Pablo Ficovich vs Thiago Agustin Tirante

Tristan Boyer vs Daniel Rincon

Margaux Rouvroy vs Haruka Kaji

Alexis Galarneau vs Matteo Martineau

James Mccabe vs Mathys Erhard