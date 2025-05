Roland Garros 2025: annunciate le wild card, spicca il nome di Wawrinka

A meno di 14 giorni dall’inizio dell’edizione 2025 del Roland Garros, gli organizzatori del prestigioso Grand Slam parigino hanno ufficializzato l’elenco delle wild card assegnate sia per il tabellone principale che per le qualificazioni. Come da tradizione, la maggior parte degli inviti è andata a giocatori francesi, riflettendo l’impegno della federazione locale nel supportare i propri atleti, ma non mancano le sorprese.

La wild card più prestigiosa è senza dubbio quella assegnata allo svizzero Stan Wawrinka, ex campione del torneo nel 2015 e figura iconica del tennis mondiale. Nonostante l’età avanzata, il veterano elvetico continua a competere ad alti livelli e avrà così l’opportunità di disputare ancora una volta il torneo che ha segnato una delle tappe più importanti della sua carriera.

Nel tabellone maschile, oltre a Wawrinka, gli organizzatori hanno premiato i francesi Arthur Cazaux, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Valentin Royer e Terence Atmane. Completano il quadro degli invitati diretti l’australiano Mark Schoolkate e l’americano Emilio Nava, grazie agli accordi di reciprocità tra le federazioni francese, australiana e americana.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, le wild card sono state assegnate alle francesi Elsa Jacquemot, Léolia Jeanjean, Chloé Paquet, Diane Parry e Loïs Boisson, oltre alla promettente Seychell Rakotomanga. Anche in questo caso, gli accordi di reciprocità hanno portato all’assegnazione di due inviti a Destanee Aiava (Australia) e alla Jovic (Stati Uniti).

Le qualificazioni vedranno invece la partecipazione, grazie a wild card, di un nutrito gruppo di giovani promesse francesi. Nel tabellone maschile figurano i nomi di Bertrand, Geoffrey Blancaneaux, Gueymard, Kouame, Malige Martineau, Pavlovic e Terence Tabur.

Per le qualificazioni femminili, le wild card sono state assegnate a Bartashevich, Belgraver, Efremova, Inisan, Langlais, Lim, Carole Monnet, Kristina Mpetshi Perricard e Rouvroy.

Questa distribuzione di inviti riflette la strategia del Roland Garros di bilanciare il supporto ai talenti locali con il riconoscimento di figure storiche del tennis e il mantenimento di relazioni diplomatiche con altre federazioni importanti.

Uomini Wc

Terence Atmane 🇫🇷

Arthur Cazaux 🇫🇷

Richard Gasquet 🇫🇷

Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷

Harold Mayot Royer 🇫🇷

Stan Wawrinka 🇨🇭

Tristan Schoolkate 🇦🇺

Emilio Nava 🇺🇸

Donne Wc

Nina Boisson 🇫🇷

Elsa Jacquemot 🇫🇷

Léolia Jeanjean 🇫🇷

Chloé Paquet 🇫🇷

Diane Parry 🇫🇷

Rakotomanga 🇫🇷

Destanee Aiava 🇦🇺

Jovic 🇺🇸

Wc Qualificazioni Md – M

Bertrand 🇫🇷

Blancaneaux 🇫🇷

Titouan Droguet Gueymard 🇫🇷

Kouame 🇫🇷

Malige 🇫🇷

Martineau 🇫🇷

Pavlovic 🇫🇷

Tabur 🇫🇷

Wc Qualificazioni Md – F

Bartashevich 🇫🇷

Belgraver 🇫🇷

Efremova 🇫🇷

Ella Inisan 🇫🇷

Camille Langlais 🇫🇷

Nahia Lim 🇫🇷

Carole Monnet 🇫🇷

Sarah Mpetshi Perricard 🇫🇷

Alice Rouvroy 🇫🇷





Francesco Paolo Villarico