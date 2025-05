ITF Zagabria e Trnava: I Main Draw

ITF ZAGREB(Cro 75k terra)

[1] Leolia Jeanjean vs Tena Lukas

Caty Mcnally vs Alice Rame

Oleksandra Oliynykova vs Matilde Jorge

Petra Marcinko vs [8] Carson Branstine

[4] Lola Radivojevic vs Lian Tran

Pia Lovric vs Francisca Jorge

Margaux Rouvroy vs Guiomar Maristany zuleta de reales

Ekaterina Makarova vs [7] Selena Janicijevic

[6] Julia Riera vs Taylah Preston

Lucija Ciric bagaric vs Tara Wuerth

Iva Primorac vs Hannah Klugman

Ana Konjuh vs [3] Tamara Zidansek

[5] Lanlana Tararudee vs Malene Helgo

Ylena In-albon vs Angela Fita boluda

Natalija Senic vs Andrea Lazaro garcia

Ziva Falkner vs [2] Jana Fett

ITF TRNAVA(Svk 75k terra)

[1] Dalma Galfi vs Lina Glushko

Arianne Hartono vs Anastasiia Sobolieva

Carole Monnet vs Yuriko Lily Miyazaki

Julie Struplova vs [6] Elena Pridankina

[4] Tamara Korpatsch vs Radka Zelnickova

Han Shi vs Maria Timofeeva

Alina Charaeva vs Aneta Kucmova

Dominika Pirohova vs Alevtina Ibragimova

[8] Kyoka Okamura vs Renata Jamrichova

Kristina Dmitruk vs Kaitlin Quevedo

Valeriya Strakhova vs Valentina Ryser

Ivana Sebestova vs [3] Astra Sharma

[5] Jodie Anna Burrage vs Mai Hontama

Tereza Martincova vs Natalia Krockova

Nastasja Schunk vs Xinxin Yao

Katarina Zavatska vs [2] Arantxa Rus