Sono la tedesca Mariella Thamm e lo sloveno Ziga Sesko i vincitori del 41° Itf Under 18 Città di Prato

Tanto pubblico e spettacolo per le finali del 41° Torneo ITF Under 18 Città di Prato. Nel match femminile disputato al mattino sul centrale Ciardi Focosi del Tc Prato, è la tedesca, numero uno del tabellone, Mariella Thamm a superare 62 63 la giapponese 13enne Sakiho Miyazawa, proveniente dalle qualificazioni. Nel pomeriggio è lo sloveno Zigo Sesko a sconfiggere il bulgaro Dimitar Kisimov, affaticato da tante partite al terzo set, per 63 63.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip Toscana.ha visto come direttore del torneo il maestro Andrea De Marni mentre il referee è stato Aniello Santonicola con giudici di sedia delle due finali Igor Gradi nel femminile e Caterina Amodeo nel maschile.

Nel tabellone femminile la numero uno, la tedesca Mariella Thamm (2009), è stata brava ad entrare subito in partita contro la tredicenne giapponese (2011) proveniente dalle qualificazioni Sakiho Miyazawa. La tedesca si porta subito 4-0 e chiude il primo set spingendo con il dritto 6-2. La giovanissima avversaria era un pò in difficoltà sul centrale dove aveva troppi spazi a disposizione per il suo gioco . Nel secondo set riesce a variare di più il gioco ma la Thamm riusciva a mantenere il vantaggio e poi chiudeva 6-3 e poteva così alzare al cielo le coppe della manifestazione. il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, il Trofeo delle Nazioni e ai finalisti è stato consegnato da Riccardo Marini il Trofeo Marini Industrie

Nel maschile conquista la vittoria lo sloveno Ziga Sesko (vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore) che supera il bulgaro Dimitar Kisimov con un duplice 6-3. Per lo sloveno doppia affermazione in Toscana con un gioco vario e un dritto davvero stellare. Primo set che vede subito il break per il giocatore slavo che tiene il vantaggio e si porta a casa la prima frazione. Nel secondo ritorna sotto il bulgaro che riesce ad allungare gli scambi ma nel momento decisivo è bravo Sesko ad alzare il ritmo e a chiudere il match con i colpi a rimbalzo.

Allo sloveno va il Trofeo del vincitore oltre al Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, il Trofeo delle Nazioni e ai finalisti è stato consegnato da Francesco Fabrizi e Mirco Mazzanti il Trofeo Concessionaria Checcacci

Il doppio, concluso il venerdi, lo conquista la coppia italiana composta da Matteo Gribaldo e Simone Massellani a superare 61 62 il duo spagnolo Tito Chavez e Valentin Gonzalez. Il derby ruso al femminile va alal coppia Dorofeeva Ruchkina che vincono 61 61 sulle connazionali Bazderova e Berezina.

Il 1° Torneo ITF Junior Wheelchair “Estra” ha visto la vittoria dell’italiano Lorenzo Politano che nell’ultima giornata ha superato 63 63 l’irlandese Charlie Jago Byrne. Terzo posto per Lorenzo Valentini che ha sconfitto Andrea Roccamo. A livello femminile è stata Beatrice Alessia Draghici, seguita dal comitato siciliano della Fitp e di origini rumene, a vincere davanti all’inglese Lucy Foyster e alla peruviana Maria Fernanda Arones

La Coppa Davis, la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato è andata quest’anno ai giornalisti che hanno superato il club laniero 3-2. Ora il match è 2-2

“E’ stata una settimana fantastica e un grazie ai soci del Tc Prato e a tutti coloro che hanno lavorato per questa edizione speciale – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – per i 50 anni del club ci siamo fatti un regalo con il 1° Trofeo Itf Junior Wheelchair Estra e proprio per questo voglio ringraziare tutti i partner che sono stati vicini alla manifestazione. Per tutti è stato un momento di grande unità e aver visto così tanta gente al circolo è la migliore vittoria”

“Il Tc Prato ha fatto un torneo di altissimo livello con la ciliegina davvero unica della prima edizione del Torneo wheelchair – spiega Luigi Brunetti, presidente della Fitp Toscana – tra l’altro un ottimo livello con finalisti di grande prospetto e gli italiani protagonisti sia in singolare che in doppio”

Finali

Femminile

40 GER THAMM, Mariella [1] b Q 1124 JPN MIYAZAWA, Sakino 62 63

Maschile

108 SLO SESKO, Ziga b 102 BUL KISIMOV, Dimitar 63 63

Doppio:

Femminile:

Felitsata DOROFEEVA-RYBAS / Kseniia RUCHKINA b Anna BAZDEROVA / Polina BEREZINA 61 61

Maschile:

Matteo GRIBALDO (ITA) / Simone MASSELLANI (ITA) b. Tito CHAVEZ (ESP) / Valentin GONZALEZ-GALINO (ESP) 61 62