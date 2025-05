Bronzetti festeggia la prima vittoria al Foro: Sevastova battuta in due set. Fuori Nuria Brancaccio

Lucia Bronzetti, numero 58 del mondo, ha conquistato oggi la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali BNL d’Italia, superando la lettone Anastasija Sevastova, ex numero 11 oggi scivolata al 580° posto del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-4.

“Sono felicissima di aver ottenuto la prima vittoria qui a Roma”, ha commentato l’azzurra, alla quarta partecipazione assoluta nel torneo. “Ho giocato molto bene, soprattutto col dritto. Poi nel secondo set ho abbassato la traiettoria della palla e lei ha giocato meglio, è un’avversaria ostica. Io però ho lottato fino alla fine con i mezzi che avevo.”

La riminese, che ha già guadagnato 20 posizioni in classifica rispetto alla conclusione del 2024, ha impostato il match partendo subito con un break di vantaggio nel secondo game. Per tutto il primo set ha mostrato grande acume tattico, utilizzando il dritto per mantenere il controllo degli scambi, nonostante un passaggio a vuoto nel settimo game.

Sevastova è riuscita a recuperare il break, ma nel game successivo non ha sfruttato l’opportunità di pareggiare, commettendo alcuni errori. Bronzetti ha concretizzato il nuovo vantaggio e ha chiuso il primo set con un impressionante 78% di punti vinti sulla prima di servizio.

L’inizio del secondo parziale ha visto un calo alla battuta dell’italiana, che ha permesso alla lettone di portarsi sul 3-0. Tuttavia, Bronzetti ha dimostrato grande solidità mentale, annullando con coraggio due chance del 4-0 per l’avversaria.

Le occasioni non sfruttate hanno tolto certezze alla trentacinquenne di Liepaja, che nel quinto game ha pagato a caro prezzo le imprecisioni, restituendo il break di vantaggio. Con l’inerzia a suo favore, l’atleta di Rimini ha sfruttato la maggiore abitudine a gestire la tensione (Sevastova è solo al terzo torneo del 2025 dopo il rientro da un grave infortunio) e ha preso definitivamente il sopravvento, cancellando una palla break sul 3-4 e strappando poi la battuta alla lettone nel nono gioco.

Nel secondo turno, Bronzetti affronterà la ceca Karolina Muchova, numero 13 WTA e finalista del Roland Garros 2023. “Conosco Muchova, non ci ho mai giocato contro, ma lei sa fare bene tutto. Cercherò soprattutto di godermi il momento e questo splendido palcoscenico”, ha dichiarato l’azzurra guardando già al prossimo impegno.

WTA Rome Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 0 3 4 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Giornata negativa invece per Nuria Brancaccio, numero 183 del ranking, sconfitta all’esordio dall’americana Peyton Stearns (42 WTA) con il punteggio di 6-3, 6-2, in una partita in cui l’azzurra è apparsa sempre in difficoltà.

WTA Rome Peyton Stearns Peyton Stearns 0 6 6 0 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 0 3 2 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi