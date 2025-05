Qualificazioni Roma: Zeppieri e Arnaboldi sconfitti al turno decisivo, ma tre lucky loser entrano nel main draw

Giornata amara per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Giulio Zeppieri e Federico Arnaboldi hanno ceduto entrambi nel turno decisivo, fallendo l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Roma.

Zeppieri, numero 344 del ranking ATP, è stato sconfitto dall’americano Nicolas Moreno De Alborán (149 ATP) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1. Dopo un primo set perso, l’italiano era riuscito a riaprire la partita vincendo la seconda frazione, ma nel set decisivo l’americano ha preso il largo, dominando e chiudendo l’incontro senza particolari difficoltà.

Niente da fare anche per Federico Arnaboldi, numero 194 del mondo, che è stato superato dal finlandese Otto Virtanen (130 ATP) con un netto 6-3, 6-1. Una partita che ha visto l’azzurro sempre in difficoltà contro un avversario più solido, che non ha concesso spazio alla reazione del tennista italiano che è apparso molto fermo sul campo.

Nonostante le sconfitte, c’è ancora speranza per i tennisti italiani eliminati. Tre giocatori del main draw – Zizou Bergs, Benjamin Bonzi e Jan-Lennard Struff – hanno infatti annunciato il loro ritiro dal torneo, aprendo la strada ad altrettanti lucky loser che saranno pescati tra i giocatori sconfitti nell’ultimo turno delle qualificazioni.

Masters 1000 Roma – terra 🌦️ 22°C / 13°C

Q2: Moreno De Alborán (Rank: 149) – Zeppieri (Rank: 344) 3° inc. ore 10 (H2H: 0-0)

ATP Rome Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 6 3 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 6 1 Vincitore: Moreno De Alboran Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-15 5-0 → 5-1 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Zeppieri 0-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Moreno De Alboran 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 3-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 1-4 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Moreno De Alborán (Rank: 149) – Zeppieri (Rank: 344) (H2H: 0-0) Q2: Arnaboldi (Rank: 194) – Virtanen (Rank: 130) Non prima 13:00 (H2H: 0-0)

ATP Rome Federico Arnaboldi Federico Arnaboldi 3 1 Otto Virtanen Otto Virtanen 6 6 Vincitore: Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 F. Arnaboldi 0-15 0-30 df 0-40 0-3 → 0-4 O. Virtanen 15-0 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 O. Virtanen 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi