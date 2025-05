Salsomaggiore Under 18: Ecco i vincitori

C’è sempre una prima volta ed è così che una cinese e un ucraino hanno iscritto il loro nome nell’ albo d’oro del Torneo Bayer di Salsomaggiore e soprattutto hanno mostrato sul campo di avere i numeri per potersi garantire un avvenire di grandi soddisfazioni. La finale femminile sembrava scritta ed invece la russa Dorofeeva ha dimostrato di reggere bene il confronto . L’incontro è partito subito in salita per la Dorofeeva con un break iniziale che non è più riuscita a recuperare. Alle battute iniziali del secondo set l’incantesimo che ha protetto il torneo per tutta la settimana si è spezzato e una pioggia fitta e fine ha interrotto il gioco. Si è ripreso dopo una mezz’ora e la Geng ha fatto molta fatica a rimettersi in moto . Dopo tutta una serie di break e contro break la Dorofeeva è riuscita a prendersi il secondo set. Nel terzo la Geng ha ritrovato i suoi colpi ma si è di nuovo bloccata sul 5 a 1 facendosi rimontare sino al 5 pari dopo essersi vista annullare ben 6 match point da una irriducibile avversaria. Al termine un lunghissimo applauso ha salutato le due ragazze artefici di un incontro non bellissimo ma sicuramente pieno di pathos. La finale maschile è stata di una caratura tecnica di prim’ordine. Sia Sesko che Bilozertsev si sono affrontati a viso aperto tenendo un ritmo molto alto e cercando spesso soluzioni spettacolari che hanno divertito un pubblico mai così numeroso. Nel primo set l’equilibrio si spezzava sul 2 pari con l’ucraino più centrato e più determinato a prendere l’iniziativa. Nel secondo set la musica non cambiava e Bilozertsev si issava sul 3 a 0 continuando a macinare gioco e punti per chiudere in bellezza. Cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco di Salsomaggiore Luca Musile Tanzi e dell’assessore allo sport Daniela Isetti.

Risultati

Finale Girls : Geng (Chn) b Dorofeeva Ribas (NFl) 6/3 3/6 7/5.

Finale Boys : Bilozertsev (Ukr) b Sesko (Slo) 6/3 6/2.