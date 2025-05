Naomi Osaka torna a vincere: primo titolo sulla terra battuta e segnale di rinascita? (Video)

Naomi Osaka, ex numero uno del mondo e una delle figure più rilevanti del tennis mondiale nell’ultimo decennio, ha vissuto domenica un giorno molto speciale per questa fase della sua carriera, conquistando il titolo al WTA 125 di Saint Malo, in Francia. È il primo titolo della carriera sulla terra battuta per la giapponese di 27 anni e il suo primo in qualsiasi superficie (o livello) dall’Australian Open del 2021.

Osaka, che ha affrontato alcune difficoltà – tennistiche e fisiche – da quando ha interrotto la sua carriera nel 2023 per diventare madre per la prima volta, ha sconfitto nella finale del torneo francese la slovena Kaja Juvan, ex top 100 ma attualmente fuori dalla top 500 ATP, con il punteggio di 6-1, 7-5, dopo aver recuperato da un break di svantaggio nel secondo set.

La giapponese tornerà nella top 50 mondiale e guadagnerà fiducia prima degli ultimi due grandi tornei della stagione sulla terra battuta del 2025: il WTA 1000 di Roma e il Roland Garros.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Osaka, che ha deciso di partecipare a questo torneo di livello inferiore per accumulare partite e ritrovare confidenza sulla terra rossa, superficie storicamente non congeniale al suo gioco basato sulla potenza. La scelta si è rivelata vincente, permettendole di costruire un percorso di fiducia in vista degli appuntamenti più prestigiosi che l’attendono.

Dopo essere stata la dominatrice del circuito WTA con quattro titoli Slam tra il 2018 e il 2021, Osaka ha attraversato un periodo complesso, caratterizzato da problemi personali, infortuni e la pausa per la maternità. Questo successo, seppur in un torneo di categoria inferiore, potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua carriera, con il ritorno ai vertici del tennis mondiale come obiettivo dichiarato.

WTA Saint Malo 125 Kaja Juvan • Kaja Juvan 0 1 5 0 Naomi Osaka [2] Naomi Osaka [2] 0 6 7 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kaja Juvan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kaja Juvan 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico