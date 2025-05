Casper Ruud torna in finale a Madrid e rientra nella top 10 mondiale (Video)

Casper Ruud, numero 15 del ranking mondiale, si è qualificato venerdì per la finale del Masters 1000 di Madrid, la sua terza in tornei di questa categoria.

Il tennista norvegese ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo 1 ora e 50 minuti, assicurandosi così il ritorno nella top 10 mondiale, dopo essere uscito da questa élite la scorsa settimana dopo il torneo di Barcellona.

Questo è stato un incontro che avrebbe potuto avere un esito ben diverso, dato che all’inizio del match Ruud ha richiesto assistenza medica dopo aver avvertito un dolore al petto e alla schiena.

Ciononostante, è riuscito a resistere ai dolori e a ottenere una vittoria che gli vale il ritorno in una finale ATP 1000 dopo più di un anno – l’ultima era stata a Monte Carlo, nella stagione precedente.

Ruud cercherà ora il suo primo titolo in un Masters 1000 contro il vincitore della sfida tra Jack Draper e Lorenzo Musetti.

La prestazione del norvegese assume un valore ancora maggiore considerando le difficoltà fisiche affrontate durante l’incontro. Dopo un inizio incerto, Ruud ha mostrato grande determinazione, gestendo con intelligenza i momenti chiave della partita e sfruttando le occasioni decisive per chiudere entrambi i set.

Per Ruud, finalista in due tornei del Grande Slam (Roland Garros e US Open), la conquista di un titolo Masters 1000 rappresenterebbe il completamento di un percorso di crescita che lo ha già portato ai vertici del tennis mondiale. La finale di Madrid offre al norvegese un’opportunità d’oro per aggiungere questo importante tassello al suo palmares.

ATP Madrid Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 4 5 Casper Ruud [14] Casper Ruud [14] 6 7 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cerundolo 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi