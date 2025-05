Ultimi allenamenti per Sinner (con Sonego) prima di sbarcare a Roma (video)

Anche il n.1 del mondo dopo un bell’allenamento su terra battuta prende il “tappeto” e passa il campo, dando un buon esempio per tutti. Jannik Sinner sui campi del Country Club di Monte Carlo sta affinando la preparazione con i suoi ultimi allenamenti prima di preparare i borsoni e sbarcare a Roma, dove finalmente la prossima settimana tornerà in campo in torneo all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia.

Sinner ricordiamo lo scorso anno fu costretto a saltare il massimo torneo ATP italiano per colpa di un problema all’anca avvertito a Monte Carlo e poi acutizzato a Madrid. Prudenzialmente, anche se con molto dispiacere, rinunciò all’appuntamento col pubblico italiano. I nostri appassionati non vedono l’ora di riabbracciare idealmente il nostro campione: per la prima volta un tennista italiano calcherà il “rosso” del Foro Italico da primo giocatore nel ranking mondiale, e chissà se riuscirà anche a riportare il tricolore a sventolare sul vincitore della finale degli IBI, un titolo che manca dal 1976 quando fu Adriano Panatta a trionfare nel torneo di casa.

È presto per ipotizzare in che forma Sinner giocherà dopo tre mesi di stop. Ce lo immaginiamo molto ben preparato fisicamente, magari anche con qualche piccola novità nel gioco, ma sicuramente un po’ arrugginito dopo lo stop e la mancanza di partite competitive. Nelle clip video che riportiamo, Jannik è stato ripreso in alcune fasi di allenamento, in campo con Lorenzo Sonego.

la palla corta mi gasa e mi fa paura allo stesso tempo pic.twitter.com/wyCuJoSSpt — ☾ sab (@signofhsab) May 2, 2025

Sinner arriverà a Roma nel weekend, pronto a divertire il pubblico con il suo tennis velocissimo e vincente, a guidare una pattuglia di tennisti italiani mai così agguerrita e sulla carta competitiva, con Lorenzo Musetti neo top10 dopo i grandi risultati di Monte Carlo e Madrid, Matteo Berrettini che tornerà nel suo torneo di casa, l’ottimo Arnaldi di Madrid, Cobolli e Darderi con i recenti successi di Marrakech e Bucarest. E tanto altro…

Marco Mazzoni