Bernabé Zapata si unisce al movimento #JusticiaParaZapata dopo la vittoria a Estoril

Bernabé Zapata sembra ben consapevole dei recenti movimenti sui social media che lo riguardano. Il tennista spagnolo, dopo aver sconfitto Jesper De Jong negli ottavi di finale del Challenger di Estoril con il punteggio di 6-4, 7-6(1), ha firmato sulla telecamera il famoso hashtag: #JusticiaParaZapata.

Questa frase è emersa dopo che il Mutua Madrid Open ha deciso di non concedergli una wild card né per le qualificazioni né per il tabellone principale, scatenando il malcontento e l’indignazione di molti appassionati. Da quel momento, i fan hanno inondato i social media con questo hashtag, che ora lo stesso giocatore ha fatto proprio.

La mancata concessione della wild card per il Masters 1000 di Madrid ha sollevato interrogativi sulla gestione degli inviti per i giocatori spagnoli nel torneo di casa. Zapata, con il suo gesto dopo la vittoria a Estoril, ha implicitamente supportato la campagna dei tifosi che chiedono maggiore considerazione per il suo tennis.

Nel frattempo, lo spagnolo continua a concentrarsi sul suo percorso nel Challenger portoghese, dove la vittoria contro De Jong lo proietta ai quarti di finale, dimostrando sul campo di meritare palcoscenici più prestigiosi.





Marco Rossi