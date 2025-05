Salsomaggiore Under 18: Il resoconto di giornata

La terza giornata del torneo Bayer ha visto la conclusione degli ottavi di finale e non sono mancate le sorprese e gli spunti di interesse. Nel torneo femminile acuto della cinese Xinle Geng che ha eliminato nettamente la n°4 del torneo la statunitense Nancy Lee. La cinese ha messo in mostra un ottimo tennis potente e preciso dall’alto di un fisico molto ben strutturato . Sul campo adiacente il derby azzurro tra la romana Alessia Antici e l’irpina Ylenia Zocco ha offerto un primo set dove ha prevalso il nervosismo e dove non sono mancati diversi interventi arbitrali. La Antici dopo aver perduto nettamente il primo set veniva tranquillizzata dal suo coach Silvio Scaiola e iniziava la seconda partita con piglio ben diverso. L’equilibrio si spezzava sul 5 pari . La Zocco nei quarti troverà proprio la cinese Geng e comunque vada un posto nelle prime otto è per lei un bell’incentivo per il proseguo della stagione. Putroppo il match tra Sveva Pieroni e Ilary Pistola non ha avuto luogo per il ritiro di Ilary dovuto ad un polso dolorante . Tutto secondo pronostico la sfida tra la n°1 Marielle Thamm e la giapponese Miyazawa. Un divario di età , di pesantezza di colpi e di fisicità ma la giapponese ha tempo per crescere . La Thamm domani dovrà affrontare nei quarti la Pieroni .

Il torneo maschile ha visto il passaggio del turno per lo sloveno Sesko fresco vincitore di Firenze sul francese Simon. Un match a senso unico ma ben controllato dallo sloveno. Non poteva mancare la maratona ed è stata quella tra Filippo Alfano e il tedesco Patrick Moise. Un match molto equilibrato e difficile da gestire per il nostro giocatore che ha costruito il suo successo sulla risposta al servizio e su una maggiore regolarità. Moise alla fine si è lamentato per due palle dubbie e si è beccato un warning per aver scagliato una pallina fuori dai campi. Comunque il torinese che si allena alla Piatti Academy di Bordighera continua il suo cammino e nei quarti avrà un compito difficile contro Sesko.Il numero uno del torneo , lo svedese William Vinciguerra ha vinto di esperienza ma ha dovuto soffrire per piegare il russo Kastsiukevich mentre ha chiuso il programma il sorprendente Antonio Marigliano che dopo aver castigato Vito Darderi ha ribaltato oggi il toscano Lorenzo Balducci in tre set dall’andamento molto altalenante . Una grande soddisfazione per il napoletano che domani in serata chiuderà il programma dei quarti di finale affrontando Vinciguerra. Domani incontri a partire dalle ore 10.00.

Risultati

2°turno Boys : Sesko (Slo) b Simon (Fra) 6/3 6/2;Alfano (Ita) b Moise (Ger) 4/6 6/4 7/5;Vinciguerra (Sve) b Kastsiukevich (NFlag) 7/6 (2) 4/6 6/3;Marigliano (Ita) b Balducci (Ita) 1/6 6/1 6/3.

2°turno Girls : Geng (Chn) b Lee (Usa) 6/2 6/2;Zocco (Ita) b Antici (Ita) 6/1 7/5;Pieroni (Ita) b Pistola (Ita) w.o. ; Thamm (Ger) b Miyazawa (Jpn) 6/2 6/2.