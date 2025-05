Swiatek crolla inaspettatamente nelle semifinali del Mutua Madrid Open

Una prestazione sorprendentemente negativa quella mostrata oggi da Iga Swiatek nelle semifinali del Mutua Madrid Open contro Coco Gauff. La numero 2 del mondo ha offerto un tennis irriconoscibile rispetto agli standard che ha sempre mantenuto sulla terra battuta, lasciando la Caja Mágica tra alcuni fischi del pubblico dopo quanto visto nel secondo set. Con un netto doppio 6-1, l’americana ha conquistato l’accesso alla finale di Madrid dove sabato lotterà per il titolo.

La Swiatek attuale sembra lontana parente della giocatrice dominante degli ultimi anni. La sua vulnerabilità è diventata sempre più evidente negli ultimi mesi, con vittorie ottenute più grazie alla determinazione che alla qualità del suo tennis, un cambiamento che non è passato inosservato nel circuito. Già nei turni precedenti contro Eala, Schnaider e Keys aveva mostrato incertezze, riuscendo comunque a rimontare, ma affrontare una giocatrice solida come Gauff con questi dubbi si è rivelato un ostacolo insormontabile.

Il primo set ha evidenziato tutte le difficoltà della polacca: frustrata, incapace di costruire punti vincenti e di fronte a una Gauff determinata e in pieno controllo del proprio gioco. La crisi della Swiatek affonda le radici nella perdita di efficacia del suo colpo migliore sulla terra: la risposta. Se in passato riusciva a togliere tempo alle avversarie con risposte profonde e aggressive, oggi Gauff ha potuto godere di quasi il 90% dei punti con la prima di servizio, un dato che racconta perfettamente il match.

Swiatek sembrava combattere due battaglie simultaneamente: quella contro l’avversaria e quella, forse più complicata, contro se stessa. La pressione mentale l’ha portata a cercare soluzioni rapide e vincenti immediati, generando un circolo vizioso di errori e frustrazione. I quasi 30 errori non forzati in appena 14 game rappresentano un dato allarmante per una giocatrice del suo calibro.

I segnali di questa crisi erano visibili in ogni suo gesto: le pallate lanciate con rabbia, le urla verso il suo angolo, il viso nascosto nell’asciugamano durante i cambi campo. Dall’altra parte della rete, Gauff ha mantenuto una freddezza esemplare, limitandosi a giocare con precisione e consistenza, consapevole che l’avversaria avrebbe finito per autodistruggersi.

Il secondo set si è trasformato in un vero tracollo, con la polacca che ha inanellato errori su errori, chiudendo l’incontro quasi con la fretta di abbandonare il campo il prima possibile. Questa sconfitta segna il secondo torneo consecutivo sulla terra battuta in cui Swiatek non riesce a conquistare il titolo, in un 2025 dove non ha ancora raggiunto nemmeno una finale.

Mentre Gauff si prepara ad affrontare la vincitrice tra Sabalenka e Svitolina, per Swiatek resta solo il torneo di Roma come ultima opportunità per ritrovare fiducia e forma prima del Grande Slam di Parigi, dove sarà chiamata a difendere ben altro status rispetto a quanto mostrato oggi a Madrid.

WTA Madrid Coco Gauff [4] • Coco Gauff [4] 0 6 6 0 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 1 1 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi