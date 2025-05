Lorenzo Musetti domina De Minaur e vola ai quarti a Madrid

Lorenzo Musetti ha confermato il suo eccellente momento di forma sulla terra rossa, superando con un netto 6-4, 6-2 l’australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Una prestazione convincente che arriva a pochi giorni dalla vittoria ottenuta contro lo stesso avversario a Montecarlo.

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti accede ai quarti di finale del torneo madrileno, dove affronterà da favorito il canadese Gabriel Diallo, sorprendente giustiziere di Grigor Dimitrov. Un’ottima opportunità per l’italiano di proseguire il suo cammino in un torneo dove sta esprimendo un tennis di altissima qualità.

La prestazione odierna conferma l’ottimo stato di forma di Musetti sulla terra rossa, superficie che esalta le sue qualità tecniche e la sua capacità di variare il gioco. Se dovesse mantenere questo livello, l’azzurro potrebbe ambire a risultati importanti non solo a Madrid, ma anche nei prossimi appuntamenti sulla terra, compreso il Roland Garros.

Il primo set del match tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open ha visto l’azzurro imporsi per 6-4, mostrando un tennis di altissimo livello che ha messo in seria difficoltà l’australiano.

Fin dalle prime battute, Musetti ha fatto capire di essere in giornata di grazia, partendo con un break immediato ottenuto grazie a un vincente di rovescio. Il carrarino ha poi consolidato il vantaggio, tenendo il servizio nel secondo game con autorità e dimostrando grande varietà nel suo gioco.

La partita ha visto l’italiano dominare negli scambi lunghi, alternando sapientemente colpi carichi e profondi a improvvise accelerazioni, mettendo costantemente sotto pressione De Minaur. Particolarmente efficace il suo rovescio lungoriga, con cui ha più volte sorpreso l’avversario.

Nel terzo game, Musetti ha avuto un’altra opportunità di break, ma De Minaur è riuscito a salvarsi nonostante un punto straordinario dell’azzurro, che con un colpo difensivo perfetto seguito da un cambio di ritmo fulmineo di dritto ha strappato applausi al pubblico madrileno.

Sul 2-1, l’italiano ha continuato a mostrare un tennis di alta qualità, tenendo agevolmente il proprio turno di battuta anche grazie a un ace e a una palla corta a uscire eseguita magistralmente. De Minaur, dal canto suo, ha cercato di rimanere aggrappato al set, ma ha faticato a trovare continuità nel suo gioco.

Il momento più critico per l’australiano è arrivato sul 1-3, quando ha dovuto annullare ben quattro palle break, riuscendoci anche grazie a qualche errore di troppo di Musetti nei momenti decisivi. Nonostante ciò, l’azzurro non si è demoralizzato, continuando a giocare con grande autorità nei propri turni di servizio mancando anche una palla set sul 5 a 3 ma alla battuta c’era il tennista aussie.

Sul 5-4, servendo per il set, Musetti ha mostrato grande personalità, chiudendo con un magnifico dritto lungolinea dopo 50 minuti di gioco. Un parziale in cui l’italiano ha messo in mostra tutto il suo repertorio tecnico: variazioni di ritmo, palle corte, accelerazioni improvvise e una grande solidità nei colpi da fondo campo.

Nel secondo parziale, Musetti ha dimostrato di essere nettamente superiore al rivale, almeno su questa superficie. L’italiano ha continuato a esprimere un tennis di altissimo livello, concedendo pochissimo all’avversario e colpendo nei momenti decisivi.

Dopo un avvio equilibrato (1-1), l’azzurro ha ottenuto il break nel terzo game, approfittando di un errore di rovescio di De Minaur alla settima palla break concessa dall’australiano nell’arco della partita. Da quel momento, il dominio di Musetti è stato incontrastato: ha tenuto agevolmente i propri turni di servizio, trovando anche un ace nei momenti chiave.

Sul 4-2, l’italiano ha piazzato il colpo decisivo, strappando nuovamente la battuta a De Minaur grazie a un grave errore di dritto dell’avversario dopo il servizio. Servendo per il match sul 5-2, Musetti ha chiuso i conti con un servizio vincente e un ultimo errore di rovescio dell’australiano, concludendo la partita in appena un’ora e ventitre minuti.

ATP Madrid Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 4 2 Lorenzo Musetti [10] Lorenzo Musetti [10] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Statistica De Minaur 🇦🇺 Musetti 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 238 322 Ace 1 3 Doppi falli 1 1 Prima di servizio 35/58 (60%) 33/48 (69%) Punti vinti sulla prima 25/35 (71%) 26/33 (79%) Punti vinti sulla seconda 9/23 (39%) 11/15 (73%) Palle break salvate 7/10 (70%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 48 153 Punti vinti sulla prima di servizio 7/33 (21%) 10/35 (29%) Punti vinti sulla seconda di servizio 4/15 (27%) 14/23 (61%) Palle break convertite 0/0 (0%) 3/10 (30%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/6 (67%) 2/3 (67%) Vincenti 5 15 Errori non forzati 27 19 Punti vinti al servizio 34/58 (59%) 37/48 (77%) Punti vinti in risposta 11/48 (23%) 24/58 (41%) Totale punti vinti 45/106 (42%) 61/106 (58%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217 km/h (134 mph) 218 km/h (135 mph) Velocità media prima 208 km/h (129 mph) 206 km/h (128 mph) Velocità media seconda 165 km/h (102 mph) 151 km/h (93 mph)





Marco Rossi