Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Giovedì 01 Maggio 2025

MANOLO SANTANA STADIUM (inizio ore 13:00)

🇳🇴 [14] Casper Ruud vs 🇷🇺 [9] Daniil Medvedev (ATP)

Non prima delle 16:00

🇷🇺 [7] Mirra Andreeva o 🇺🇸 [4] Coco Gauff vs 🇵🇱 [2] Iga Swiatek (WTA)

Non prima delle 20:00

🇦🇺 [6] Alex De Minaur o 🇮🇹 [10] Lorenzo Musetti vs 🇧🇬 [15] Grigor Dimitrov o 🇨🇦 [LL] Gabriel Diallo (ATP)

Non prima delle 21:30

🇧🇾 [1] Aryna Sabalenka o 🇺🇦 [24] Marta Kostyuk vs 🇯🇵 Moyuka Uchijima o 🇺🇦 [17] Elina Svitolina (WTA)

ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (inizio ore 13:00)

🇪🇸 [5] Marcel Granollers / 🇦🇷 Horacio Zeballos vs 🇫🇮 [2] Harri Heliövaara / 🇬🇧 Henry Patten (ATP)

Non prima delle 15:00

🇦🇷 [20] Francisco Cerúndolo vs 🇨🇿 [22] Jakub Mensik (ATP)

Segue

🇬🇧 [5] Jack Draper vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi (ATP)

STADIUM 3 (inizio ore 13:00)

🇺🇸 [1] Marcelo Arévalo / 🇭🇷 Mate Pavić vs 🇭🇷 [6] Nikola Mektic / 🇳🇿 Michael Venus (ATP)

Segue

🇧🇪 Sander Gille / 🇵🇱 Jan Zieliński vs 🇸🇪 Andre Goransson / 🇳🇱 Sem Verbeek o 🇩🇪 [3] Kevin Krawietz / 🇩🇪 Tim Pütz (ATP)

Segue

🇬🇧 Joe Salisbury / 🇬🇧 Neal Skupski o 🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King vs 🇦🇷 Maximo González / 🇦🇷 Andrés Molteni o 🇮🇳 Rohan Bopanna / 🇺🇸 Ben Shelton (ATP)